運動應納入建議防疫措施 這兩種都做可降76％死亡風險

台中市社會局開辦「不老肌力班」，教練帶領下使用「藥球」健身器材，能強化肌力訓練效率。圖／台中市社會局提供

經過兩年多疫情虐，各國都積極探討有助平安與病毒共存的新常態生活要素，目前包括英國 、美國、南韓、南非等國都已發表大規模研究，證實「運動」抗疫效果好。南韓萬人研究證實「有氧和肌力」運動都做可降低76%死亡風險，巴西研究則證實運動能提升免疫低下者接種疫苗 後的抗體反應。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊8日上午透過直播，統整多國研究，提醒民眾除了接種疫苗，目前各國研究證據顯示，應該要將「運動」納入建議的公共衛生界措施。公衛學者林庭瑀根據2022年6月最新刊登於《美國運動醫學 雜誌》運動醫學期刊的統合研究，以及一篇2022年5月刊登於《英國運動醫學雜誌》的研究，做出上述建議。

運動不足會讓染疫風險大增，死亡風險可能增達6倍。林庭瑀指出，英國研究分析38萬人大數據發現，「體能活動不足」會增加32%染疫住院風險。美國4萬8440人研究則證實，持續不運動的人，住院風險會增加2.26倍、重症增為1.73倍、死亡增為2.49倍。西班牙針對552名住院患者坐回溯性研究，發現「久坐生活型態」會讓死亡風險增加高達6倍。

既然運動有好處，強度要到多強、該做什麼運動，才能獲得防疫的好處？答案是強度必須達到中等至激烈，每周要達到150分鐘以上，而且最好有氧運動和肌力訓練都要做。

英國分析8萬2253人資料發現，每天30分鐘中等到激烈的運動，可以減少37%女性新冠重症、減少16%男性新冠重症。南韓1萬2768人研究顯示，有氧運動和肌力訓練都有做的人，相較於都不做的人，感染風險減少15%，重症風險減少58%、死亡風險更減少76%。

南非6萬5361人研究發現，更發現，疫情發生前兩年就「超前部署」運動，每周運動150分鐘以上並持續至少3個月以上的人，在這次疫情中受到較少的傷害。

研究者將這6萬多人分成每周<60分鐘中強度以上運動的低度運動組每周60至149分鐘中強度以上運動的中度運動組，每周>150分鐘中強度以上運動的高度運動組。結果發現，相較於低度運動組，高度運動組住院風險減少41%、住加護病房減少56%、呼吸器使用下降61%、死亡下降57%；中度運動組住院、加護病房、呼吸器使用、死亡風險也各降低17%、30%、37%、31％。

每周中強度運動150分鐘以上，即便本身有免疫低下疾病，接種疫苗的保護力也會比較強。巴西研究把758名類風濕性關節炎病人分成運動組和不運動組，運動組的定義是每週150分鐘中等到激烈的體能活動。結果發現，接種兩劑科興疫苗6個月後，相較於不運動組，運動組的血清抗體值幾何平均效價高了43%之多。