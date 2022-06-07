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疫期與幼童共澡共讀好處多 若瑟門診貼心送洗澡書

記者蔡維斌／雲林報導
防疫期孩子長期在家容易情緒不穩定，尤其夏季與孩兒共澡共讀是最佳時機且好處多，虎尾若瑟醫院貼心送洗澡書。記者蔡維斌／翻攝
防疫期孩子長期在家容易情緒不穩定，尤其夏季與孩兒共澡共讀是最佳時機且好處多，虎尾若瑟醫院貼心送洗澡書。記者蔡維斌／翻攝

疫情期間擔心染疫舉家無法外出，孩子長時間在家裡容易情緒不穩定，不知如何是好？其實不少研究證實對孩子有多方面益處且不必多花錢就是「親子共讀」。

台灣雲林縣虎尾若瑟醫院為鼓勵疫情期間多陪孩子共讀，本周3起，0至3歲的小朋友只要來小兒部看診即贈送限量「洗澡書」，讓家長與孩子有更多元互動，在疫情期間增添親子樂趣。

親子共讀好處多多，除能刺激幼兒大腦發展、增進關係，還能穩定情緒、釋放壓力；天主教若瑟醫院小兒部主任黃文欽指出，研究證實親子共讀能促進幼兒腦部及語言發展，增進孩子的認知能力及日後的理解能力，家長不用花錢送孩子去上腦部開發課程，只要常抱著孩子跟他講故事互動就是最好的全腦開發課了。

黃文欽指出，有人可能認為幼兒還小真能聽懂故事嗎？也有家長自認不擅長講故事，吸引不了孩子。其實共讀的重點並非灌輸故事內容，而是透過書本為媒介，讓家長跟孩子有更多的互動，除讓嬰幼兒熟悉家長聲音、增進親子情感連結，還能運用對話式共讀的技巧，誘發孩子口語能力，促進他的語言發展，更能培養閱讀的興趣。

親子共讀永遠不嫌早，和孩子分享故事，一同享受共讀時光，對孩子發展很有幫助，防疫期間孩子不能與病毒共存，卻是家長與孩子共澡的最佳時機，為推廣親子共讀。

6月8日起凡於若瑟醫院每週三下午健兒門診看診的0至3歲孩童，將免費贈送限量「親子共讀洗澡書」，讓爸爸媽媽在幫孩子沐浴的過程中，透過朗讀故事給寶寶聽，讓閱讀從0歲開始扎根，藉以提升孩子對世界的認知與共感，開啟思考力，增加學習發展。

防疫期孩子長期在家容易情緒不穩定，尤其夏季與孩兒共澡共讀是最佳時機且好處多，虎尾...
防疫期孩子長期在家容易情緒不穩定，尤其夏季與孩兒共澡共讀是最佳時機且好處多，虎尾若瑟醫院貼心送洗澡書。記者蔡維斌／翻攝
防疫期孩子長期在家容易情緒不穩定，尤其夏季與孩兒共澡共讀是最佳時機且好處多，虎尾...
防疫期孩子長期在家容易情緒不穩定，尤其夏季與孩兒共澡共讀是最佳時機且好處多，虎尾若瑟醫院貼心送洗澡書。記者蔡維斌／翻攝

親子 疫情 防疫

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