孩子是否有睡眠問題？快檢視這7徵兆

圖片來源 ／健康醫療網

孩子睡眠好像不太好，又不知道從何判斷？臨床心理師建議，可以觀察孩子是否有這七項徵兆，進而尋求適當的幫助。

1.白天過度嗜睡或過動注意力不集中

台灣台北醫學 大學附設醫院睡眠中心臨床心理師詹雅雯表示，白天過度嗜睡是各類睡眠疾患最常見的白天症狀，但是在年齡較小的孩子身上可能會反而以過動、情緒高張（歡必霸或是心情過於亢奮）、注意力難集中來表現，因為這是他們抵抗睡意的一種因應方式。孩子確實難免偶有過度疲累的狀況，但若在其睡眠量相對充足的情況下，嗜睡或過動依舊頻率出現，那就必須仔細檢視是否可能有睡眠呼吸中止症、猝睡症、陣發性肢體抽動症的相關症狀。

2.打呼

打呼本身並無害，但它的出現意謂著呼吸道有狹窄、不通暢的可能，在鼻過敏 嚴重、鼻中隔彎曲、扁桃腺肥大的孩子身上十分普遍。但是，約有百分之三的孩童，他們的打呼症狀可能與呼吸中止症有關，建議家長在孩子入睡後應多加留意是否有不尋常的呼吸停頓或是鼾聲忽大忽小的情形。

3.入睡、淺眠/睡眠維持困難，或早醒

若孩子經常抱怨睡不著、睡眠一直中斷或是很早就醒來睡不著，都可能是他們失眠 的徵兆。在孩子身上，造成失眠的原因包含壓力、疼痛、過敏(身體搔癢)、或心理相關疾患。 其中壓力往往容易被家長所忽略，它可能來自於轉換環境的適應困難、分離焦慮、家庭氣氛緊繃…等，建議可以幫助孩子做好壓力管理。

4.夜驚

夜驚是中樞神經系統尚未發育完全的表現，特別常見於過度疲累的孩子，往往在他們入睡後的上半夜出現。通常是在深睡期階段突發性的覺醒，發生時孩子往往意識不清，且伴隨坐起尖叫、強烈的恐懼、大聲哭泣，甚至會有呼吸急促、心跳加速、眼睛張開的情形，每每讓家長不知所措，通常約莫持續5-10分鐘左右即會自行結束，隔天詢問孩子往往沒有印象，孩子對他人的安撫或呼喚沒有反應，醒來後的意識也是混亂、缺乏定向感，不記得曾發生過什麼事，少有夢境的描述，頂多是片段或單一影像的記憶描述。一般來說，夜驚發生在入睡後的前1.5-3小時，18個月幼童的盛行率約36.9％，30個月大則約19.7%。但兒科（Pediatrics）期刊指出夜驚、作惡夢等類睡症狀與霸凌經驗有關，因此是一不容忽視的症狀表現。

5.做惡夢

夢靨/或稱作惡夢，顧名思義與驚恐的夢境內容有關，主要發生在快速動眼階段睡眠（作夢期），因此較常發生在後半夜的睡眠。個體在經歷夢靨後常會被驚醒、描述夢境很真實，包含許多負向情緒（如害怕、驚恐、生氣、或憤怒）。通常孩子即便隔日醒來仍可能對其印象深刻，因為夢境所隱含的情緒往往相當強烈，孩子會感到恐懼、驚慌，也對其再入睡往往造成干擾，且易造成個體明顯的心理困擾。惡夢通常開始於3歲前後，且在6-10歲時頻率加劇，但10歲後發生機率就會逐漸下降。因為惡夢可能打斷孩子的睡眠，造成其睡眠品質不佳而出現前述嗜睡或是過動/注意力不集中的行為症狀，且曾經驗過創傷經歷（或患有創傷後壓力症候群）的孩子也常受惡夢所侵擾，因此家長應多加留意。

6.夢遊

主要發生在深睡期的覺醒，包含從床上起身、離床遊蕩、奔跑，甚至某些罕見案例會伴隨躁動、打鬥或暴力行為。在夢遊當下，孩子本身往往面無表情，且因發生在深睡期，所以對他人的問話或呼喚缺乏反應、也很難被叫醒，即便費力將其喚醒，也多顯得茫然、意識不清，對先前所作出的行為舉動幾近沒有記憶。約3成左右的年齡介於3-7歲的孩子會在睡夢中起身漫步，每次症狀持續時間通常約10-15分鐘，有些孩子可能會持續更長些。在孩子發生夢遊時，建議維護其環境的安全避免受傷，無需刻意喚醒他們，因為反可能會造成孩子害怕該行為的發生或是讓他們困惑不已。而夢遊若發生於青少年，往往與壓力、睡眠不足、作息紊亂有關，因此要減少它的發生機率須維持規律且充足的睡眠以及良好的壓力管理。

7.尿床

尿床本無需特別關注，但若滿五歲以上的孩子，一週仍發生兩次以上的尿床情形，就應關注其發展是否有遲緩、膀胱功能控制不加、心理壓力等風險因素。此外，若孩子經常尿濕床鋪，且伴隨有白天嗜睡和過動/注意力不加的症狀，孩子可能有較高風險身受呼吸中止症的影響。

文章來源：【7 徵兆檢視孩子是否有睡眠問題】

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資料來源：健康醫療網

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