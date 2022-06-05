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饒慶鈴以乳癌經驗宣導篩檢 發現268例異常6案乳癌確診

記者卜敏正／台東報導
台東縣爭取花東基金，打造全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，進入偏鄉服務。記者卜敏正／翻攝
台東縣爭取花東基金，打造全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，進入偏鄉服務。記者卜敏正／翻攝

台灣台東縣長饒慶鈴以自身乳癌經驗，宣導乳房攝影，並爭取花東基金打造數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，首創滿40歲免費乳房攝影，前年起至今為3462名4女性完成檢查，發現疑似異常個案268例，6案確診為乳癌，經即時開刀治療、術後情況良好。

饒慶鈴曾向媒體公開，35歲那年發現罹患乳癌，經6年追蹤治療終於康復，也以自身經驗呼籲女性踴躍作乳房攝影篩檢，3年前更降低乳房攝影年齡，將免費乳房攝影由45歲提前至40歲，凡設籍台東縣婦女每人2年1次，費用全額由縣府負擔。

饒慶鈴表示，曾是乳癌患者，更能深刻體會女性患乳癌的壓力，心中無時無刻都以提升、保護女性朋友的健康為念，40至44歲女性正值人生精華階段，更不能忽略，新的巡迴車已進入各鄉鎮偏遠地區巡迴篩檢，5月前往綠島服務，也深受婦女朋友好評。

台東縣衛生局表示，婦女篩檢服務升級，除提供全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車、醫學中心等級乳房攝影儀器外，持續推動「乳房攝影提前40歲開始」，以及配合台東家庭健康護照健康一把罩，加碼送好事成雙摸彩券、超商現金禮券、1+1好禮任妳選、篩檢到治療在地一條龍服務，讓民眾安心。

台東縣爭取花東基金，打造全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，進入偏鄉服務。記者卜敏...
台東縣爭取花東基金，打造全新數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車，進入偏鄉服務。記者卜敏正／翻攝
乳房攝影巡迴車5月前往綠島服務。記者卜敏正／翻攝
乳房攝影巡迴車5月前往綠島服務。記者卜敏正／翻攝

攝影 篩檢 超商

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