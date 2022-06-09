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醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

20年挺過5癌症 開刀數十次 他怎麼做到的？

何瑞凱
中國醫藥大學北港附設醫院心臟血管科主治醫師何瑞凱（左）行醫超過40年，奔波診間，視病如親。（記者陳苡葳╱攝影）
中國醫藥大學北港附設醫院心臟血管科主治醫師何瑞凱（左）行醫超過40年，奔波診間，視病如親。（記者陳苡葳╱攝影）

22年前，我發現有血尿但無痛，這可比起有疼痛感的血尿來得麻煩，心想「我可能罹患惡性疾病」，果真在醫院每年安排的健康檢查中，做了尿液細胞學檢查後，發現了癌細胞，確認罹患「膀胱癌」。

連串抗癌 肝癌開刀20次  

我的叔叔、伯伯、舅舅等親人都有癌症問題，因此我罹病主因跟家族史有很大關係，當確診罹癌時，多少也有了心理準備，我決定「面對、接受」，隨即展開一連串的抗癌過程。

每年的健康檢查，我接二連三的被檢查出癌症，但我自認運氣好，雖然得了五種癌症，卻都是原發性癌症。像肝癌，我就開刀20次，相關手術有很多種，包括接受過癌細胞血管栓塞治療、施打硬化劑，以及從體外電燒燒掉癌細胞等術。某次健檢發現的食道癌，則將癌細胞刮除後就獲得控制。

初期就有病徵 檢查發現

不久後，血尿再度出現，檢查結果是得了輸尿管癌症，更意外發現腎細胞癌，隨後輸尿管連同右腎一起摘除，左腎也有癌細胞，切除四分之三剩下四分之一，腎功能處於衰竭狀態，每周得洗腎三次，因為其他疾病掌控得宜，現在只要定期回院追蹤即可。

我的疾病發生都是在初期就有病徵，或是透過檢查發現，也因為有及時處置，加上我把自己照顧好，現在仍過著很正常的生活，能夠繼續上班，不影響生活品質。

保持平常心 過原本生活

我不怨天尤人，從第一次患病至今，始終保持平常心，過著原本的生活，「沒有因為生病就休息太久」，治療後沒有異狀，我就會出院，我的主治醫師都很好奇「我的性命怎麼這麼堅韌？」良好的心境對身體恢復很有幫助，所以我的疾病都沒有併發症，我也相信主治醫師，全然交給專業醫療，正向思考，挺過抗病風雨。

我行醫超過40年，把病人當家人，醫病關係初衷是陪伴，也是讓我多年來保持這股能量的原因。緣自醫院氣氛感染，台灣中國醫藥大學附設醫院要求主治醫師周日也要值班，「讓病人找得到主治醫師」，這對病人較公平，因為生病不分時間，有醫院良好的制度，使我長期保有這般心情對待我的病患。

體力雖差 仍以病人優先

 

20多年前，我從台中總院派駐到北港附醫，後來也派到虎尾服務，多年來我仍維持台中、北港、虎尾三地跑的行程，雖然經歷過疾病及年齡增長，體力比以前差，但我還扛得住，「我老了，會認老」，但仍以病人為第一優先。

門診多數是高齡長者，但不分老少，我常在診間提醒「一定要定期體檢」，有些疾病有症狀，有些則是無病徵，要透過檢查才能被發現，切記「體健是身體的福利」，應該要尊重它，否則太晚發現或等到轉移才要解決，相對有難度。

生病提醒休息 危機即轉機  

我是醫師，但在醫師面前，我是個病人，因此我也調整心態，與醫師好好配合，生活作息正常，尤其保持良好心境，順應一切，不給身心靈過多負擔，並且告訴自己「喜歡任何狀態的自己」面對生活，把生病當作是身體想要休息的提醒，危機就是轉機。（作者為台灣中國醫藥大學北港附設醫院心臟血管科主治醫師何瑞凱╱記者陳苡葳整理）

不給身心靈過多負擔，才是健康的生活態度。（Getty Images）
不給身心靈過多負擔，才是健康的生活態度。（Getty Images）

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