醫師養生祕訣：爬山、打壁球、看小說

運動是健康生活的重點，李興中喜歡爬山，欣賞台灣山林之美。（圖：台灣新竹國泰醫院提供）

「簡單生活，適度放鬆，就是養生祕訣！」台灣新竹國泰醫院院長李興中說，他的生活簡單，著重心靈的放鬆，看網路小說 即是他的心靈調節劑，看了小說後，心情會放鬆平靜。「一日之初，快樂起床，一日之末，讓思想放空放鬆，就可以平靜的心態入眠。」

李興中說，早期最喜歡看武俠小說，之後迷上網路連載小說，各種類型都看，因為小說內容常會反映社會現實觀，透過小說的內容，可以豐富生活、增加動機，讓他在繁忙醫務工作中持續與社會有些許連結、想法。另外，研究指出，固定的閱讀習慣，可降低死亡風險。

「定時定量、均衡、不偏食」永遠是飲食養生的基本，李興中說，世界上不存在「最好的食物」，人也不會永遠只吃同一種食物，因此，不用特別專注要吃那些特定食物才能永保青春，若以整體飲食模式來看，「多天然、少加工、均衡飲食」是養生三大要點。

比起營養均衡，吃得開心也很重要。李興中指出，人的年紀愈大，活動力愈差，其實不必拘泥於用餐地點和形式，偶爾順著自己當時的心情，吃喜歡的東西，達到心靈快樂與舒坦，也是另外一種層面的養生。

運動是健康生活的重點，李興中說，他喜歡爬山，欣賞台灣山林之美，平常也會與友人一起打壁球，因為壁球需要兩個人打，在運動過程中保有競爭意識，不會單調，也可訓練肌耐力與體力，避免肌肉 流失太快，才不會輕易被「老」擊敗。