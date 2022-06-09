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醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

乳癌術後運動 可降低副作用

廖靜清
癌友運動計畫要先諮詢醫師，並在專業人員指導訓練下進行，預防運動傷害。（圖：何宏胤提供）
癌友運動計畫要先諮詢醫師，並在專業人員指導訓練下進行，預防運動傷害。（圖：何宏胤提供）

女性乳癌有年輕化趨勢，患者不只要面對療程，還有切除腫瘤後的乳房重建，諸多挑戰容易讓人陷入憂鬱、沮喪的情緒中，心理壓力極大。

台灣癌症體適能訓練專家何宏胤表示，藉由長期運動可打造體內抗癌環境，提高身體免疫力、改善術後疼痛、傷口沾黏等問題，只要患者體能狀況許可，經醫師評估後，應該重啟運動生活。

治療期間 也應運動

癌友常因為身體疼痛、術後傷口、化療副作用與癌疲勞（癌因性疲憊症）等因素，擔心無法負荷運動。何宏胤說，適度運動很重要，許多研究證實，運動對癌後保健有很大助益，尤其是可以減緩治療副作用的不適，降低疲勞、鬱悶，但須經由專業人員指導訓練下，採正確姿勢才能讓效果加乘，並且預防運動傷害。

癌症體適能專家表示，伸展運動有助傷口復原，但動作訓練要在病友可以忍受的範圍。（圖...
癌症體適能專家表示，伸展運動有助傷口復原，但動作訓練要在病友可以忍受的範圍。（圖：何宏胤提供）

針對乳癌患者的運動訓練，何宏胤建議，宜循序漸進提升運動強度、次數，每周三至五次有氧運動與拉筋伸展，可提升心肺功能、柔軟度及功能性；每周二至三次重訓鍛鍊大肌群，強化肌肉組織與身體機能。每項運動都要注意節奏不要太快、動作不要太大。

術後運動 愈早愈好

乳癌術後，及早介入運動，可幫助維持關節活動度、消除腫脹症狀、增強肌力和心肺功能。何宏胤說，愈早開始進行運動愈好，術後最常見肌肉無力、手難舉起，建議多做有氧運動、阻力運動，來緩解關節疼痛和肌肉緊縮，進而提升身體自癒力。

乳癌病友運動有哪些禁忌及注意事項？何宏胤強調，乳房重建手術後，可能有上肢及肩膀不穩定等肌肉失衡，因此要避免胸部的推舉動作；藥物副作用可能引起周邊神經病變，導致平衡感失調，適合做太極拳、慢跑等低強度的運動。骨轉移的病人，則以瑜伽、散步、伸展操等低衝擊性的運動為主。

有氧運動：每周三至五天做中等強度的大肌肉群有氧運動，如走路、單車等，對於整體健康生活品質、情緒及功能性均有顯著改善。

阻力運動：每周二至三天做重訓和深蹲，或扶著椅子反覆由坐到站、再由站到坐，建議做至少一組，每組做8至12下，增加大肌群的強度，循序漸進、慢慢增加強度。

柔軟度：每周二至三天做伸展運動，如瑜伽或拉筋伸展操，對所有大肌群做靜態伸展或活動度訓練。可處理荷爾蒙治療、放療或手術後關節或肌肉的限制區域，藉由伸展運動有助傷口復原。

乳癌患者術後運動注意事項

1.選擇適合的運動類型，勿造成過度負擔。

2.採循序漸進方式，視身體及運動狀況調整強度、次數。

3.癌細胞轉移到骨頭，應避免高強度運動；有傷口或人工血管要避開游泳，以免感染。

4.患側有緊繃感、麻、痛等異常現象，回診時告知醫師並調整運動方式。

肌肉 關節 手術

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