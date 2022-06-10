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不明原因發燒 感染？罹癌？醫師教正確判斷法

健康醫療網
發燒的原因相當多種，但是找不到原因的稱之為「不明熱」。(Getty Images)
發燒的原因相當多種，但是找不到原因的稱之為「不明熱」。(Getty Images)

最近，曉薇（化名）常常沒有來由地發燒，她擔心自己是不是得到了癌症？便前往就醫進行檢查，結果發現身體健康正常，讓她不禁疑惑，為何沒事卻會發燒？發燒的原因相當多種，但是找不到原因的，稱之為「不明熱」，醫師表示，臨床上這樣的病人不少見，幾乎每個月都會碰到，在還沒找到病因之前，通常以症狀治療為主。不過醫師提醒，通常輕微感冒大約一至兩天就會退燒，但若持續發燒兩至三天仍未退燒，應盡速就醫。

★3天內未退燒 進一步檢查診

台灣林口長庚醫院感染醫學科鄭鈞文醫師表示，發燒最常見的原因是受到感染，其次則是腫瘤、自體免疫系、中樞神經疾病導致體溫調節出問題、藥物、內分泌系統疾病，如甲狀腺機能亢進，皆會引起發燒。所謂的「不明熱」，定義則有二大條件：1.足夠長的發燒時間，體溫超過攝氏38.3度以上並持續三周。2.住院一個禮拜，接受相關檢查，如抽血、影像檢查，或門診評估三次後仍找不到原因。

通常針對不明熱的患者，以症狀治療為主，輔以藥物退燒，或請患者多補充水分、使用冰枕等，待發燒原因找到後，再進行相關治療。鄭鈞文提醒，一般民眾感冒時若發燒，約一至兩天就會退燒，若兩至三天仍未退燒，或反反覆覆退了又燒，建議要就醫進行進一步檢查。建議患者可直接到醫院尋求感染科，如果醫院沒有設置感染科，可看一般內科、風濕免疫科。若有體重減輕、癌症家族史，也就是癌症風險較高的族群，則可選擇腫瘤科。

★癌症、免疫系統 引起發燒

鄭鈞文指出，若是因癌症或免疫系統疾病等引起的發燒，沒有很特定的發燒型態，但是跟受到感染所引起的發燒不太一樣，一般因癌症或免疫系統引起的發燒，並不會伴隨很厲害畏寒，受到感染的患者發燒，通常會相當畏寒甚至發抖。且癌症發燒，通常會伴隨體重減輕，一般的感染較少見到體重改變，至於免疫系統的發燒，常會伴隨皮膚、關節發炎、口腔潰瘍，是較常見的表現。

★患者多補充水分 適當休息

發燒時，身體體溫變高，患者會流汗，此時水分散失比較多。鄭鈞文說明，此時室內溫度盡量維持在攝氏25度上下；濕度不宜過高，影響身體散熱，以不超過60%為原則；建議穿著易吸汗或寬鬆衣服，協助散熱。患者應多補充水分、適當休息、不要從事劇烈運動，若體溫超過攝氏38度以上，可考慮以冰枕協助降溫。若家中有基本的退燒藥，如普拿疼，可服用以協助降溫，但不宜過量服用，一天已不超過四顆為原則。

發燒患者應多補充水分、適當休息。(Getty Images)
發燒患者應多補充水分、適當休息。(Getty Images)

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