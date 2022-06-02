研究：每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% …加糖有同樣效果

最新研究 顯示，比起完全不喝咖啡的人，每天喝三杯咖啡的人死亡率下降約30%；且即便咖啡加糖，有喝咖啡習慣的人，死亡率仍比無此習慣者低。(Getty Images)

根據醫學 期刊「內科學年鑑」(The Annals of Internal Medicine)發布的最新研究，比起完全不喝咖啡 的人，每天喝三杯咖啡的人死亡率下降約30%；且即便咖啡加糖，有喝咖啡習慣的人，其死亡率仍比不喝咖啡者低。

研究主筆人、哈佛大學醫學院助理教授克莉絲提娜．黃(Christina Wee)對於研究結果感到興奮，她說：「30%是很大的比率，不過我也必須強調這項數據目前只能說明咖啡因與死亡率下降『或有相關』而已，不能遽下『咖啡因可以降低死亡風險』的結論。」

值得注意的是，研究主要是針對飲用「無糖咖啡」者與低死亡率間的關係，雖然也觸及「含糖咖啡」，但含的糖量只有一茶匙。然而，市面上如星巴克 (Starbucks)等連鎖咖啡廳販售的咖啡，含糖量絕對不只一茶匙；事實上，星巴克一杯焦糖瑪其朵的含糖量大約就25公克，是一茶匙的五倍。

研究共同作者、紐約大學醫學院臨床助理教授哥德堡(Eric Goldberg)說：「如果是喝一些受歡迎的咖啡飲品比如星冰樂、超級摩卡或拿鐵，因為其中包含的糖和脂肪過高，很大程度上會抵銷咖啡本身的益處。」

哥德堡指出，這份研究的價值在於確認了先前針對咖啡是否有益帕金森氏症、第二型糖尿病、心臟病、肝癌、前列腺癌患者健康的研究；不過目前學界只是發現了這個現象而已，尚未理解咖啡「如何」有益身心健康。

俄亥俄州克利夫蘭診所研究員貝絲．澤文尼(Beth Czerwony)推估，可能是因為咖啡因中含有大量抗氧化物，能夠減緩、預防甚至修復細胞損傷，還能分解會導致細胞老化的「自由基」，但這只是假說，還沒取得學界共識。

雖然目前多項醫學研究都指出咖啡有益身心健康，但也強調凡事不可過量。克莉絲提娜．黃博士就說：「每天攝取超過4.5杯咖啡的人，咖啡對其健康的幫助愈來愈小，每天喝超過7杯，甚至對健康有害。」