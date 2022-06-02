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1顆肉粽相當1到2碗飯熱量 專家建議搭配蔬菜

記者劉明岩／彰化報導
彰化縣衛生局在節前，即先行針對大賣場、南北雜貨店、生鮮超市、攤商、餐飲業及粽子製造場所等稽查。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局在節前，即先行針對大賣場、南北雜貨店、生鮮超市、攤商、餐飲業及粽子製造場所等稽查。圖／衛生局提供

3日就是端午節，台灣彰化縣衛生局抽查相關食品，共有兩件不合格，衛生局表示，粽子主要原料為糯米，不易消化，含油量高且纖維量不足，1顆肉粽約含1-2碗飯的熱量，應適量攝取，且食用時最好搭配新鮮蔬果，並減少辣椒醬、醬油膏等高鈉淋醬的使用。

彰化縣衛生局在節前，即先行針對大賣場、南北雜貨店、生鮮超市、攤商、餐飲業及粽子製造場所等稽查，共抽驗肉粽、鹼粽、粿粽、辣椒醬及包粽食材共100件，結果有1件香菜及1件紅莧菜檢出殘留農藥與規定不符，已於第一時間令業者下架不得販售，並分別移請所轄縣市衛生局調查辦理。

衛生局表示，民眾在選購生鮮農產品時，可選擇當季盛產蔬果，或具有產銷履歷、吉園圃標章等溯源標章驗證的產品，可在烹調前先以清水浸泡，再以流動清水沖洗，以減少殘留的農藥。

另外，選購端午食材，建議優先選擇完整包裝及標示完整的產品，不要購買顏色太鮮豔、太白、有刺鼻味或來源不明的產品。

另衛生局呼籲，硼砂有害人體健康，不可使用於食品，民眾製作鹼粽可選用合法的食品添加物三偏磷酸鈉取代硼砂，改善粽子的粘彈性、咀嚼口感，但使用量需在3g/kg以下(以磷酸鹽計)才合法。

衛生局提醒民眾，粽子主要原料為糯米，不易消化，含油量高且纖維量不足，1顆肉粽約含1-2碗飯的熱量，應適量攝取，且食用時最好搭配新鮮蔬果，並減少辣椒醬、醬油膏等高鈉淋醬的使用，如無法立即食用完畢，應放入冰箱保存，避免微生物滋長，以維護健康。

端午節

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