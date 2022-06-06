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3招「龍體動作」防疫操 有助增強免疫力

簡文仁／物理治療師
物理治療師設計三招「龍體動作」防疫操，居家每天動一動，提升抗病毒的免疫能力。（圖：簡文仁提供）
物理治療師設計三招「龍體動作」防疫操，居家每天動一動，提升抗病毒的免疫能力。（圖：簡文仁提供）

新冠肺炎持續肆虐，大家不妨透過天然免疫系統，來增強免疫力，對於要進入身體的病毒消滅乾淨，達到「免疫」境界。其中運動是很重要的防疫減疫方法，建議可做放鬆又舒壓的溫和運動，以提升抗病毒能力。

專家設計以下三招「龍體動作」防疫操，屬於全身性的大動作，但要放心靜心做。疫情當下，不管你確診與否，居家可以每天動一動，提升抗病毒的免疫能力，達到減疫防疫、甚至免疫的效果。

物理治療師設計三招「龍體動作」防疫操，居家每天動一動，提升抗病毒的免疫能力。（圖...
物理治療師設計三招「龍體動作」防疫操，居家每天動一動，提升抗病毒的免疫能力。（圖：簡文仁提供）

1、亢龍有悔（進敞胸退鞠躬）

動作：向前跨一大步成前弓步，身體挺直仰天、雙手打開擴胸；再後退一步成後弓步，前腳伸直、雙手抱肚深深一鞠躬。

作用：弓箭步可強化下肢肌力，仰天擴胸可強化背肌腰肌，後弓步鞠躬可伸展背部及大腿後側肌群。

物理治療師設計三招「龍體動作」防疫操，居家每天動一動，提升抗病毒的免疫能力。（圖...
物理治療師設計三招「龍體動作」防疫操，居家每天動一動，提升抗病毒的免疫能力。（圖：簡文仁提供）

2、神龍擺尾（轉身擺臂拍打）

動作：雙腳打開兩倍肩寬站穩，雙手放鬆、身體站挺，隨著身體轉身擺動拍打腋下或肩背側胸等。

作用：雙腳打開微蹲站穩可強化下肢肌力，轉動身體可靈活強化腰背，雙手放鬆順勢拍打身體可以有按摩淋巴的效果。

物理治療師設計三招「龍體動作」防疫操，居家每天動一動，提升抗病毒的免疫能力。（圖...
物理治療師設計三招「龍體動作」防疫操，居家每天動一動，提升抗病毒的免疫能力。（圖：簡文仁提供）

3、潛龍在淵（深吸慢呼練氣）

動作：雙腳打開微蹲站穩，雙手掌心向上慢慢提起，配合深深吸氣，吸飽後再慢慢吐氣，雙手可以掌心向下或向前甚至向旁推出。

作用：深而慢長的呼吸可靜心舒壓，增加肺活量，具強化心肺功能效果。

防疫 疫情 免疫力

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