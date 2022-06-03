我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

健康吃粽 營養師建議「把握3點」少負擔

謝進盛
端午吃粽，有慢性疾病及三高患者，一天最多一粒為宜。(Getty Images)
端午吃粽，有慢性疾病及三高患者，一天最多一粒為宜。(Getty Images)

端午節應景粽子常讓人大啖美味之餘，因熱量飆升而忽略健康，對有慢性疾病及三高患者更是一大負擔，營養師認為，最重要概念就是均衡飲食，一天最多一粒為宜，以五榖粽為佳。

台灣台南柳營奇美醫院營養科營養師莫謹蓮表示，市售粽子從選米、內餡，到炒料用油，為讓香氣足夠，大多使用豬油來爆香。而豬油在脂肪分類是屬於飽和脂肪酸油脂高，其他如五花肉、或油花較豐富梅花肉等，也都是飽和脂肪，食用過多，易增加血中總膽固醇以及低密度脂蛋白，長期這些游離脂肪酸會破壞血管壁形成斑塊，導致血管壁變狹窄，血液不易通過血管，增加心血管疾病發生率。

另外粽子使用糯米，屬支鏈澱粉，不易消化，腸胃道較敏感者勿過量食用，而支鏈澱粉升醣指數較直鏈澱粉高，易造成體內血糖快速上升，糖尿病患者不宜過量食用。

粽子配料如乾蝦米、乾魷魚，延長保存期限，常會用鹽水煮過後再乾燥，鈉含量較高。台灣衛生福利部建議成人每日鈉攝取量為2400mg（約6克鹽），1公克乾蝦米含31mg的鈉，若再增加醬油及醬油膏等，鈉攝取會過多，醬料類還是盡量避免使用，尤其三高病人更要注意。

因應端午節許多人吃粽子不可免，莫謹蓮說，挑選還是以五榖粽為佳。此外，可餐前搭配青菜，因蔬菜中膳食纖維可延緩血糖上升速度，也可增加飽足感及促進腸道蠕動，同時餐後水果不可少，外食族群可選擇燙青菜。

至於份量，莫謹蓮說，建議一天一粒即可，而肉粽內餡肥肉可挑掉，減少飽和脂肪酸攝取，也應檢少沾醬，降低鈉含量攝取，降低腎臟負擔。

端午節 三高 血糖

上一則

延長豆腐保鮮期 專家教小祕訣

延伸閱讀

心血管患者 吃粽要忌口 可優先選雜糧粽

心血管患者 吃粽要忌口 可優先選雜糧粽
健康吃粽少負擔 營養師建議把握這些撇步

健康吃粽少負擔 營養師建議把握這些撇步
他問粽子不能加什麼？網友點名這2項「內餡地雷」

他問粽子不能加什麼？網友點名這2項「內餡地雷」
中國端午節新規：粽子不能包超過三層

中國端午節新規：粽子不能包超過三層

熱門新聞

譚敦慈護理師（右）、林中英教授教你該如何挑選乾貨。取材自元氣網

端午吃粽子不吃毒粽 譚敦慈教一招去除蝦米的二氧化硫

2022-05-28 05:29
圖片來源 ／健康醫療網

腎病5徵兆 中2個不可拖 護腎絕招跟著做

2022-05-27 01:25
最新研究 顯示，比起完全不喝咖啡的人，每天喝三杯咖啡的人死亡率下降約30%；且即便咖啡加糖，有喝咖啡習慣的人，死亡率仍比無此習慣者低。(Getty Images)

研究：每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% …加糖有同樣效果

2022-06-02 22:00
圖片來源 ／健康醫療網

便祕不只傷身也傷腦 醫師：5招顧好腸道健康

2022-05-27 02:50
圖片來源 ／健康醫療網

工作突發心肌梗塞倒地不起 「3急救」法救命

2022-05-27 01:55
（圖：健康醫療網提供）

根管治療後「牙冠材質」如何選？牙醫告訴你差異

2022-06-01 01:15

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」