堅守8原則 喝對咖啡才有益健康

減少奶精的攝取，可改添加低脂牛奶或不加糖的杏仁奶。（本報資料照片）

早晨喝一杯咖啡 對健康有很多好處，但前提是，要以正確的方式沖泡和享用。咖啡富含核黃素（維生素B2）和多酚抗氧化劑，可以預防癌症、心血管疾病、炎症、第2型糖尿病、神經退行性疾病和代謝症候群。

根據 2019年發表在「自然雜誌」（Nature）上的一項研究，咖啡還可以幫助減肥；喝一杯爪哇咖啡，會刺激身體的溫度，啟動「棕色脂肪」，幫助我們燃燒卡路里。

據「阿茲海默與失智症周刊」（Alzheimer's & Dementia Weekly）報導，克雷姆比爾腦研究所聯合主任Donald Weaver博士的說法，喝咖啡似乎確實與降低罹患阿茲海默症和帕金森氏症的風險有關。另外，「Eat This, Not That」報導，咖啡還可以保護心臟和肝臟，降低腎結石形成的風險，並幫助延長壽命。

這些研究和報導對咖啡愛好者來說是個好消息，但為了獲得咖啡的最多好處，請避開以下會削弱這些有益效果的錯誤方式。

原則1：避免購買磨碎的咖啡。

要購買整顆豆子並將它們存放在密封容器中，要喝的時候再磨，咖啡豆的抗氧化劑含量最高。

原則2：不要喝未過濾咖啡。

研究表示，喝過濾咖啡的人的死亡率，低於喝未過濾咖啡或根本不喝咖啡的人。（未過濾咖啡指的是咖啡粉與熱水長時間接觸所製作出來的咖啡，其中包括：義式濃縮咖啡和濾壓壺製作的咖啡）研究者得出的結論是，未經過濾的咖啡含有增加膽固醇的物質，可能會增加心臟病 發作和過早死亡的風險。

原則3：勿攝取糖和人造甜味劑。

根據Livestrong的報導，糖會增加咖啡的卡路里，對健康有負面的影響。人造甜味劑會擾亂腸道微生物組。

原則4：減少奶精的攝取。

營養師Christen Cupples Cooper表示，添加過多的奶精會增加不必要的卡路里，而且營養價值很低；相反的，添加一點低脂牛奶或不加糖的杏仁奶是不錯的選項。

原則5：不要把咖啡做成甜點。

不要把咖啡加工變成甜點，那只會增加整體的熱量，會使得咖啡的健康益處，被添加的脂肪和糖分抵消；相反的，可以試著用一點肉桂或香草精來調味。

原則6：勿使用一次性塑料容器。

根據Livestrong的報導，儘管這些容器很方便，但它們可能對您的健康有害。即使容器不含BPA，也會釋放雌激素化學物質，隨著時間的推移會成為干擾內分泌，而像是老式咖啡壺是沖泡健康飲品的最佳選擇。

原則7：不要忘記清潔咖啡機。

任何含水的器具都可能會孳生黴菌和細菌，專家建議每月清潔一次咖啡機。

原則8：晚上不要喝咖啡。

根據2015年發表在「科學轉化醫學 刊物」（Science Translational Medicine）上的1項研究表示，咖啡因會讓清醒，但也會破壞睡眠品質。研究的作者得出的結論是，在不適當的時間攝取咖啡因，可能會導致睡眠問題的發生率不斷上升。研究中發現，稍晚時間喝咖啡與擾亂自然晝夜節律有關係，自然晝夜節律穩定會讓人睡得安穩，相反的，若睡眠不足或品質不良，將會對身心健康產生許多負面影響。（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）