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為什麼女生老愛抱抱？研究：分泌「愛的賀爾蒙」助減壓

健康醫療網／記者楊艾庭外電報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

為什麼女生總喜歡和另一半討抱抱呢？「抱抱」不只是單純想要撒嬌、討拍而已！根據《CNN》報導中指出，最新研究發現，「擁抱」對女性有很大的影響，但對男性而言，效果並不大。《PLOS One》發表一項研究，研究人員分析以76位受試者和伴侶擁抱後「對壓力的反應」，和沒有擁抱另一半的女性相比，擁抱另一半的女性皮質醇（一種壓力荷爾蒙）的分泌有所下降，但男性似乎沒有同樣的效果。

女性擁抱時會產生催產素、降低皮質醇

　

荷蘭神經科學研究所Julian Packheiser博士後研究員表示，分泌過量的皮質醇會損害大腦細胞、造成記憶力喪失、憂鬱等情況，但當女性和愛的人擁抱時，相愛的情感會讓身體釋放一種賀爾蒙「催產素」，又被稱為「愛的荷爾蒙」，也降低了皮質醇分泌，這種生理反應緩衝了壓力。而適當、舒適的按摩也會調節交感神經系統，以及內分泌系統當中荷爾蒙的釋放。

為什麼男性卻沒有相同效果？Packheiser解釋，原因可能出在於社會價值觀，許多男人可能認為擁抱是一件尷尬的事，他補充說，但依生物學的角度而言，這也可能和男性、女性對觸覺感受的生理機制差異有關，但不能因為沒有在男性身上發現這種影響，就斷定不存在，只是效果可能很微小，小到沒有被發現。

須先看見對方的需要

如果你的另一半或親友，面臨了壓力、困境或負面，Packheiser表示，一個簡單的建議是，如果他們同意，就給他們一個擁抱。2018年另一項研究表明，當產生衝突事件後的擁抱，有助於讓人們的感覺變好，臨床心理學家Lisa Damour也指出，「良好的身體接觸可以舒緩神經系統。」

不過還有很重要一點，人們「對擁抱的反應存在個體差異。」對某些人來說，擁抱是溫暖的，可以減輕壓力、疼痛，促進親密關係。但對有些人而言，擁抱會感到被侵犯或不自然，甚至可能因此增加壓力，而不是緩解壓力。Damour說，因此最好的擁抱是考慮到對方的感受，要先確認你真的能夠理解另一半的需要是什麼，而不是假設他們需要擁抱，否則會造成反效果。

參考資料：Hugs help women face stress, study says. Men, you are out of luck

【延伸閱讀】

女生為什麼出軌？　諮商師探究11種心理原因

擁抱大自然　掃除壞心情

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53956

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