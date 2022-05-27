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便祕不只傷身也傷腦 醫師：5招顧好腸道健康

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

天天蹲馬桶，吃了益生菌、火龍果，卻還是「嗯」不出來？其實便秘不只會影響腸道健康，更有可能導致心情低落、憂鬱！

腸道、大腦會互相影響？腸道菌叢影響內分泌與神經

許多人都不知道，其實腸道和大腦是會互相影響的，知名預防醫學管理陳志銜醫師說明：「人體有所謂的腸腦軸線，腸道裡的菌叢，會影響內分泌和神經，與大腦做聯通、影響人的喜怒哀樂。因此當腸道不健康，也會引發腦部及精神方面的問題，像是失眠、憂鬱、容易發怒等等。」

陳志銜醫師分享，曾經遇過一位50歲的媽媽，因為解便不順、容易疲累，及皮膚容易過敏泛紅來就診。在一開始先透過微型健檢找出病因，發現主要是腸道較不健康，並且由營養師來評估她的飲食，大約兩周後，不只排便狀況改善，原本的疲累感消失，晚上睡得更好，肌膚也不易過敏了！

留意腸道老化警訊 日常五招顧好腸道健康

腸道不只影響著我們的情緒，也是人體最重要的免疫器官。尤其在疫情升溫期間，更要留意自己的腸道是否健康。一般來說像是胃食道逆流、功能性消化不良、口臭、皮膚粗糙、長痘痘等，都是腸道老化的警訊，想要顧好腸道健康，養成腸道好菌，陳志銜醫師建議可以從以下五個日常飲食習慣開始做起。

一、少量多餐

建議餐與餐之間隔四個小時以上，若一直吃，容易造成腸道不適。

二、勿暴飲暴食

吃太快會導致腸道在消化過程中，必須耗費較多的時間以及消化腺液，將大分子的食物變成小分子。當食物滯留在腸道變長，也就導致消化不良。

三、多補充水份和纖維

足夠的水份和膳食纖維可清除腸道不好的物質，加速腸道蠕動，把將小腸的物質帶往大腸最後以糞便排出。像是高麗菜、小黃瓜、燕麥都是很好的天然膳食纖維。

四、少吃加工食品，多運動

加工食品為了要久放，通常會大量添加糖與鹽能幫助保存食物，加上脂肪更形美味，很容易一不小心落入高糖、高鹽、高脂肪的陷阱。而像是低卡汽水、無糖飲料等含人工甜味劑的食物，這些都有可能會傷害消化系統內的菌叢生態。在運動方面，應每周運動150分鐘，若沒辦法的話，盡量能每天在家中做一些簡單的運動，例如：可透過高強度的間歇運動(HIIT)，或是簡單做些核心運動，出去散個步都好，每天動一動，腸道才會健康。

五、定時腸道保健

除了日常習慣的養成之外，想要更有效的代謝腸道廢物、提升腸道健康，可以選擇腸道保健療程，透過抽血檢測、腸道癌症篩檢全面檢視腸道健康狀況，並排除腸道累積廢物，打造健康的菌叢生態。

陳志銜醫師介紹

現職:長春藤預防醫學健康管理醫師

專長:預防醫學、老人醫學、慢性內分泌疾病、逆糖管理

【延伸閱讀】

痔瘡會自然康復嗎？　醫師盤點４級治療法

便祕難以啟齒？　日常「腸道照護」低調改善

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53861

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https://www.healthnews.com.tw

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