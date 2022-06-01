我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

染燙髮一起做 男頭皮潰爛掉髮

徐如宜
30多歲型男不當染髮引起紅腫過敏潰爛。（圖：樂活健康診所提供）
30多歲型男不當染髮引起紅腫過敏潰爛。（圖：樂活健康診所提供）

一名30多歲型男最近燙髮加染髮後，不僅頭皮嚴重腫痛，冒水泡潰爛滲液，還大量掉髮；還有一位六旬婦人不斷大量落髮，誤以為罹患不治之症。經過診療，都是不當染髮所引起頭皮傷害，接受治療後幸好獲得改善。

醫師提醒，燙、染髮不可同時操作，須至少隔一周；染髮後多喝開水加速把進入身體的染劑排出體外，染髮後二至三天要用清潔頭皮的用品來清洗殘留頭皮上的染劑。

台灣高雄樂活健康診所外科頭皮醫師張祺璋表示，染髮已成為許多人的日常行為，把頭髮染成不同色彩來搭配化妝穿著，甚至成為時尚，但染髮不慎，當心影響健康。且燙、染髮不可同時操作，須至少隔一周。

以這位男性患者而言，不僅燙、染同時進行，且燙髮部位非常接近髮根，因燙染髮操作不當，不僅讓他嚴重頭皮灼傷，紅腫刺痛，還潰爛滲液，導致大量掉髮。當中他雖曾因頭皮不適到其他皮膚科求診，卻治療效果有限。另名六旬婦人因不明大量落髮，誤以為自己得了癌症，後來診斷發現是不當染髮及不良染劑引起的斷髮。

張祺璋表示，要避免染髮受到傷害，最好找經專業訓練的染髮師，並慎選染髮劑。建議在染髮前做好準備，包括染髮前以200倍數的頭皮檢測儀做頭皮檢查；預作染髮劑測試，避免過敏反應；在染髮前24小時不要洗頭。染髮後也需照護，像是用弱酸性洗髮精，染髮後多喝開水加速把進入身體的染劑排出體外，減輕對身體傷害；染髮後二至三天內用清潔頭皮的用品來清洗殘留頭皮上的染劑。

張祺璋說，若於染髮時或染髮後48小時內，頭皮覺得不適，就要馬上停止染髮並立即就醫，避免造成頭皮嚴重傷害，影響身體健康。

檢測 癌症 過敏

上一則

根管治療後「牙冠材質」如何選？牙醫告訴你差異

延伸閱讀

頭皮脫屑、腳趾腫如香腸 竟是「這種」關節炎纏身

頭皮脫屑、腳趾腫如香腸 竟是「這種」關節炎纏身
養生／洗頭不吹乾 恐孳生細菌

養生／洗頭不吹乾 恐孳生細菌
洗頭狂掉髮、毛躁怎麼辦？洗髮5招 讓你落髮變少更柔順

洗頭狂掉髮、毛躁怎麼辦？洗髮5招 讓你落髮變少更柔順
「梨泰院Class」日本版主演出爐 女主染髮造型神還原

「梨泰院Class」日本版主演出爐 女主染髮造型神還原

熱門新聞

譚敦慈護理師（右）、林中英教授教你該如何挑選乾貨。取材自元氣網

端午吃粽子不吃毒粽 譚敦慈教一招去除蝦米的二氧化硫

2022-05-28 05:29
圖片來源 ／健康醫療網

腎病5徵兆 中2個不可拖 護腎絕招跟著做

2022-05-27 01:25
圖片來源 ／健康醫療網

便祕不只傷身也傷腦 醫師：5招顧好腸道健康

2022-05-27 02:50
圖片來源 ／健康醫療網

工作突發心肌梗塞倒地不起 「3急救」法救命

2022-05-27 01:55
圖片來源 ／健康醫療網

確診憂後遺症纏身 「地中海飲食」助改善

2022-05-28 02:10
國健署呼籲，端午節吃粽子需注意營養均衡。記者許政榆／攝影

一般人膳食纖維攝取很不足 國健署調查：這2類人最缺乏

2022-05-27 05:18

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫