規律運動好處多 舒壓、解憂鬱、降心血管疾病風險

每周運動150分鐘，可紓壓解鬱，也降低罹患心血管疾病風險。(Getty Images)

新冠肺炎疫情嚴峻，許多人感受到極大的壓力，最新研究顯示，規律的運動可以促進大腦激素分泌，抵消壓力、緩解憂鬱及焦慮，並且降低心血管疾病 風險。

今年3月發表於「Science Daily」的一項研究，是以波士頓麻省總醫院布里倫生物數據庫中5萬多名患者的健康紀錄進行分析，其中超過4千名患者曾發生嚴重的心血管不良事件，包括心臟病發作、動脈阻塞引起的胸痛，或正在進行開心手術者。

研究結果證實，藉由運動可以活化大腦中抵消壓力的能力，進而改善心血管健康，若是每周進行150分鐘中等強度運動、達到體能活動建議量的人，發生重大心血管不良事件的可能性，比運動量少的人低了17%；對於患有焦慮症、憂鬱症 者來說，運動的好處更顯著，罹患心血管疾病風險降低22%，比沒有任何病況的人降低10%。

台北市立聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真表示，大腦壓力反應中樞HPA軸，是由下視丘、腦垂體、腎上腺三者互動構成，HPA軸的異常是焦慮症和憂鬱症的生物病理學，HPA軸過度活化會讓交感神經系統興奮，影響全身的器官，甚至導致功能異常。

詹佳真指出，焦慮症與憂鬱症患者有較高的機會罹患心血管疾病，而運動可有效調控HPA軸反應，經由上述研究結果，可再度證明規律運動能降低心血管疾病風險，運動也可調控大腦的壓力反應，增進心血管的健康狀態。

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，憂鬱症和心血管疾病有高度關聯，且威脅身心健康，運動有助於減少壓力荷爾蒙、調節腦部血清素的分泌、增加腦細胞數，讓人感覺快樂、增強記憶力及產生自信。

民眾若對於「運動」有所卻步，戴怡君建議，可先試想運動後的樂子，例如清涼解渴的飲品、汗水淋漓後沖澡的清爽、犒賞自己的美食等，透過想像讓自己期待進而踏出運動的第一步。

戴怡君提醒，運動時應先做暖身動作「喚醒」身體，再動起來就不會覺得運動很難，防疫期間如果不知道可從事什麼運動，不妨參考董氏基金會與教育部 體育署合作推展的「一分鐘紓壓操」、「樂動紓壓五招」，只要短短幾分鐘就能喚醒身體動起來，幫助自己維持健康的身心。