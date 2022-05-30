確診喉嚨痛 綠茶、冰牛奶能緩解

綠茶裡的兒茶素有抗菌的功效。(Getty Images)

Omicron確診患者可能會出現鼻塞、咳嗽、流鼻水等症狀，有部分的患者表示喉嚨疼痛難耐，甚至痛到無法進食。台灣南投醫院營養師黃淑敏表示，除了止咳化痰及止痛藥物以外，足夠的營養補充可以提升免疫，讓疾病恢復較快。飲食可多選擇清涼且軟質的食物攝取。軟質食物可依照六大類食物挑選（全榖雜糧、魚肉蛋肉類、蔬菜 類、水果、油脂與堅果種子類、乳品類），並將食物煮軟，待食物稍微涼了之後再食用，以避免過燙刺激喉嚨。

黃淑敏表示，除了均衡飲食，還可以挑選富含維生素B、A及C的食物幫助傷口癒合及提升免疫。維生素B群含量較多的食物有全榖雜糧、豬肝、牛奶 、雞蛋、魚類。維生素A含量較多的食物有肝臟、蛋黃、奶類、胡蘿蔔、深綠色蔬菜。維生素C則多存在蔬菜及水果中如芭樂、奇異 果、深綠色蔬菜中。

許多民眾因為喉嚨疼痛，選擇冰淇淋或布丁等冰涼滑順食物緩解不適。黃淑敏建議，若咳嗽嚴重者，避免吃太多甜食及辛辣食物。因為甜食會造成口乾，反而更容易引起咳嗽，此外，辛辣食物會刺激傷口加速疼痛。

黃淑敏表示，可以適量喝些綠茶，因為綠茶裡的兒茶素有抗菌的功效，若是兒童，也可以給予冰涼的牛奶幫助喉嚨的不適；對抗病毒除了勤洗手、戴口罩之外，足夠的營養補充絕對是重要的。

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