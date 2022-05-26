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戴口罩造成口臭問題？牙醫：多喝水 增加唾液分泌

健康醫療網／記者林哲遠報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

新冠肺炎疫情已經影響人類2年多的時間，因應防疫需求，每天配戴口罩出門也成為了大眾的習慣之一。然而，日本調查指出，長時間戴著口罩容易造成口臭，更會減少唾液產生口腔健康問題。台灣輔仁大學附設醫院牙科主治醫師余忠翰呼籲，加強口腔清潔、定期更換口罩、多喝水，便可減少口臭與口腔疾病。

日本針對200位口腔衛生師的調查問卷顯示，和新冠疫情前比較，有71.2％的口腔衛生師覺得唾液變少、口腔乾燥的患者變多；而有有61.2％的口腔衛生師感到患者口腔狀態惡化（包含牙齦腫、蛀牙等）。

間接導致唾液減少

余忠翰指出，新冠疫情散布在全世界，包含美國、英國、日本、新加坡、香港、甚至印度、巴西，每個國家都有相關的文獻指出「長時間戴口罩」會導致牙齒健康問題。戴口罩時會使用嘴巴呼吸，而不是用鼻子；同時也會減少水分攝取，進而導致唾液變少，進而產生口乾燥症、口臭、蛀牙、牙周病等等。

口腔健康是全身健康滿重要的一環，所以民眾仍要維持良好的口腔習慣，余忠翰舉例，無論有沒有新冠肺炎，醫護人員每天都戴口罩工作。然而，在沒有新冠的時代裡，也沒有證據、文獻指出，醫護人員這個族群口腔衛生，有因為戴口罩產生負面影響。

多喝水增加唾液分泌

余忠翰表示，唾液本身有很多大家意想不到的抗菌物質，口水含有免疫球蛋白Iga可以幫助人體把細菌、病毒清除。

對於如何增加唾液分泌，余忠翰說明，醫師們推崇的做法就是多喝水，建議民眾隨身帶著一瓶礦泉水，手搖飲、全糖的飲料對唾液可能就沒有太大的幫助，口腔就像水庫，要補足水份，口水才會從唾液腺分泌出來。

口腔健康關鍵 正確使用牙刷、牙線

針對口臭問題，余忠翰說明，有三種原因會造成口臭，第一是全身性的疾病，像是糖尿病；第二則是藥物作用，某些高血壓的藥物會減少唾液的分泌；第三個才是口腔的疾病，包含蛀牙、牙周病所造成的。

最後，余忠翰強調，口腔健康的關鍵在於加強口腔清潔，包含正確使用牙刷、牙線，並且提醒自己要多喝水、定期更換口罩，也鼓勵患者去醫院或診所，定期檢查口腔狀況。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53875

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