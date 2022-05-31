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潮濕易生病 三焦排毒 趕走體內濕氣

齊詩雅
頭痛難耐，有時是因為體內濕氣重，氣血無法順暢運行。（本報資料照片）
頭痛難耐，有時是因為體內濕氣重，氣血無法順暢運行。（本報資料照片）

居住環境潮濕，人體容易生病。中醫師表示，近期遇到許多濕氣重求診的病患，男女皆有，性別不同症狀也不盡相同，女性會暈眩、男性會頭痛，主要從「上、中、下焦」對症下藥，透過「三焦」排毒趕走濕氣。

濕氣影響免疫機能

台灣中醫師公會全國聯合會媒宣主委、中醫師陳潮宗表示，對於「濕氣重」必須先定義什麼是濕？中醫講究五行的分類，五行可歸納成五種體質，叫做「木火土金水」，對應五臟「肝心脾肺腎」。脾對應到土，傳統中醫講「脾土」，是指脾土有潮濕，土喜乾燥不喜潮濕，潮濕的土容易發霉，引申為「免疫機能的異常」，因此才有脾濕、濕氣重一說。

陳潮宗進一步指出，潮濕是不正常現象，換言之即是免疫機能不好，又可表現在上、中、下焦三部分，不同區域的器官進而辨識、治療緩解。

從中醫的角度看，上焦位於橫膈膜以上的部位，包括心、肺；中焦位於橫膈膜以下，臍以上的部位，包括脾、胃；下焦位於臍以下的部位，包括肝、腎、小腸、大腸及膀胱。

他說明，上焦是頭暈、頭脹、眩暈、整天頭目昏沉，再細分男性症狀為習慣性頭痛，女性會眩暈、流鼻水、眼瞼浮腫；中焦則是脾胃功能弱，導致腹瀉、脾胃功能異常、胃悶等，男生會胃痛，女生腸痛、腹瀉，假設是肝膽經濕熱，就會口乾舌燥、有黃疸，腹瀉手腳冰冷；下焦則會水腫，女性會出現白帶分泌等症狀。

活血利水食物緩解

如何緩解？陳潮宗說，如果是上焦頭痛，建議要多吃一點辛香料，像是辣椒、胡椒、蔥、薑、蒜；中焦症狀可以食用山藥、薏仁，或是四神湯等；下焦水腫則服以茯苓、白木耳、車前草、綠豆、紅豆、澤瀉，或是活血利水藥物益母草、澤蘭等，黑豆水、紅豆水、薏仁水也都有利水的功能。

陳潮宗說明，受節氣因素影響，近期不少民眾有濕氣重的困擾，除了體內濕，對應外在會造成皮膚過敏、濕疹等症狀，民眾都要多加留意，若有不適，建議盡速就醫。

過敏

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