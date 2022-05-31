預防食物中毒 這5種食物小心吃

豆漿須低溫冷藏。（本報資料照片）

台灣彰化一名男子，日前吃了生雞蛋 ，竟然引發敗血症、住進加護病房，引起大家討論，到底生雞蛋可以吃嗎？其實，不只生雞蛋，隨著夏日接近，日常中不少食物易因保存不善而孳生細菌，甚至造成食物中毒。營養師指出，日常生活中有「5種食物」最容易造成食物中毒，包括涼麵、高蛋白質 食物、現切水果、生雞蛋、生魚片等，如何吃才能吃得安全、健康呢？

1.涼麵 冷卻保存是關鍵

高溫令人食欲大減，涼麵成為民眾飲食選擇，台灣內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，許多店家汆燙涼麵後會用生水冰鎮冷卻，但製作過程以及保存方式相當關鍵，生熟食應分開擺放製作，以免交叉感染、驗出大腸桿菌超標，吃下肚可能就食物中毒。

根據規定，冷卻麵條用的冷水或冰塊必須經過淨水器過濾，符合飲用水標準的水所製造；剛煮好的食材應該要用耐熱袋裝好封口，放到飲用水所製作的冰塊中冷卻，盡快降至室溫，再放到冰箱中冷藏或冷凍；各種食材要分別用不同的容器盛裝置放，且冷藏溫度應保持在7℃以下，冷凍溫度則須達－18℃以下。

2.高蛋白質食物 夏天易變質

張斯蘭提到，蛋白質含量高的食物，如豆製品、豆漿等，夏天時較容易腐壞，沒有小心保存食物易變質，建議先用手觸摸看是否有黏液、聞看看味道是否有變，買後盡快食用完畢或是以低溫 冷藏。

3.現切水果、冰品 注意製程

夏季現切水果受歡迎，張斯蘭說，若是便利商店的切好水果，製作過程有品質管制，製造過程汙染也會降低，「但一些水果攤，製作環境不乾淨，沒保存好水果本身就會孳生細菌」。張斯蘭提醒大家在購買時要注意，水果色澤是否變黃以及店家衛生、水果新鮮度等；此外，市售冰品如剉冰、綿綿冰等，冰塊容易被大腸桿菌汙染，製作時要用煮沸的水。

4.生雞蛋 蛋殼殘留沙門氏桿菌

許多料理為增添豐富度，會打上一顆生雞蛋，並認為吃生雞蛋更營養。但張斯蘭解釋，生雞蛋放進食物，若雞蛋沒有洗乾淨，蛋殼上殘留的沙門氏桿菌，在烹調時雙手沾染細菌進而汙染食物，輕微拉肚子、食物中毒，若免疫力很差的人，容易造成敗血症。

她進一步說明，吃生蛋白會阻止身體生物素吸收，生物素被阻止吸收，可能造成皮膚發炎、頭髮變白、掉髮等問題，建議雞蛋煮熟再食用。

5.生魚片 食材煮熟減中毒疑慮