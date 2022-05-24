豐胸私房食療大公開 關鍵在月經周期

圖片來源 ／健康醫療網

許多女性想要胸前更加偉大，少不了狂吃青木瓜，但事實上，正確的豐胸應該要搭配月經周期來調整，中醫師賴睿欣大公開四個階段的食療原則。

行經期為月經周期的第1-5天

這時子宮內膜萎縮剝落至出血，月經來潮，基礎體溫下降。中醫認為是「陽轉陰」的階段，中藥以疏肝理氣調經為主。常使用益母草、香附、玫瑰花等，建議多休息，食療以補充營養為主，甜酒釀加蛋是很不錯的選擇，甜酒釀中含有醣化酵素食天然的荷爾蒙，而營養完全的蛋也是熱量來源。所以酒釀加蛋能夠補充經血流失的營養。

經後期(濾泡期)為月經周期的第6-12天

這時月經剛結束，基礎體溫在低溫 期，濾泡處於發育階段。在中醫屬於「陰血生發」的時期，以養陰補血的藥物幫助體內吸收、更新、修護受損的細胞。中醫常使用八珍湯補氣血，其他如紅棗、桂圓、當歸、淮山、人參及枸杞都具有生津補血、滋陰補陽的功效，對於豐胸頗有助益搭配膠質食物如豬腳，雞腳，木耳，海帶，地瓜葉等食材，這時花生燉豬腳也是個很不錯的選擇。

排卵期為月經周期的第13-16天

這時子宮內膜開始增厚，基礎體溫處在最低溫，濾泡逐漸成熟。在中醫屬於「重陰轉陽」的過渡階段，以滋陰補陽、理氣活血的藥物，幫助順利排卵。豐胸第一個好時機是排卵期，此時多做胸部按摩、多吃有豐胸功效的食物也可以刺激乳房脂肪增厚，以達到豐胸的效果。這兩個時起在搭配自行按摩胸部周圍或針灸穴位能促進胸部周圍氣血循環，使乳腺輸營養充足，達到豐胸效果。中醫常使用炙甘草湯、阿膠、葛根等中藥促進乳腺發育，在食療上種子、堅果類食物黃豆，花生中含有大量的卵磷脂，杏仁、核桃 、芝麻含有豐富的蛋白質 要多攝取

經前期（黃體期） 為月經周期的第17-28天

此時排卵後形成黃體，分泌大量的黃體素，基礎體溫處在高溫期，子宮內膜持續增厚，腺體增生。中醫認為是「陽氣旺盛」的階段，以溫陽化氣的藥物，幫助子宮內膜增生。這也是豐胸的黃金期

通常月經來潮前七天，雌激素分泌量增加，會使小葉內導管上皮細胞肥大，葉間和末梢導管內分泌物也會變多。所以在月經前會感到乳房部位不適，發脹，乳房會變得比較大，而且堅實，有些嚴重甚至會有不同程度的疼痛感或塊狀物，但是藉由適當的中藥調理，卻是豐胸的大好時機，食療上多攝取含鈣豐富的食物，賴睿欣中醫師表示，山藥排骨湯就是不錯的選擇，其它如粗糧、豆類、牛奶、豬肝、牛肉等也要等量攝取。

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資料來源：健康醫療網

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