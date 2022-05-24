腎友端午吃粽 把握6大原則健康無負擔

圖片來源 ／健康醫療網

當腎臟病變時，血液中的含氮廢物和水分無法有效排出、形成堆積，會造成體內鈉、鉀離子電解質不平衡，引起疲倦、噁心、嘔吐、水腫、高血壓 等尿毒症狀。台灣樂生療養院蘇嘉華營養師呼籲，務必遵循醫囑及接受營養諮詢評估與介入，以飲食控制延緩腎臟衰退期程，切勿聽信偏方而延誤治療。

腎臟病友吃粽 把握「五低一高」原則

蘇嘉華營養師表示，慢性腎臟病或者腎衰竭的病友們選擇粽子上較為複雜，但只要把握「五低一高」原則（低鹽、低磷、低鉀、低脂、低蛋白、高維生素），避免吃五穀米粽、鹼粽及粿粽等，選擇如南部的水煮白糯米粽、粄粽或水晶粽（選內餡）等。

蘇嘉華營養師解釋，因傳統粽子在製作過程中會醃製，當中的蛋黃、花生、蓮子、栗子、蝦米等餡料 都含有較高的磷，對洗腎患者來說不容易代謝、是一大負擔；而粽子餡料均已做過調味，而沾醬甜辣醬屬高納，吃原味不沾醬更有利血壓不易失控；另外，建議增加香菇或蒟蒻等纖維質的攝取量，既能幫助消化，又可減少併發高脂血症的風險。

端午飄香要注意 自製咖哩雞肉粽

蘇嘉華營養師分享營養團隊研發的減鈉高纖的咖哩粽食譜 ，讓腎友們健康無負擔吃粽。自製「咖哩雞肉粽」的米採用長糙米、大薏仁、燕麥含維生素B1、B2及菸鹼酸較白米高且含豐富水溶性纖維；咖哩所含薑黃可降低血膽固醇、抗氧化及抗發炎反應。惟懷孕婦女應避免食用薑黃及大薏仁。

《食譜》10人份咖哩雞肉粽

材料：長糙米280公克、大薏仁90公克、燕麥80公克、圓糯米160g、去骨去皮雞腿肉丁380公克、素蒟篛腰花10朵、金鉤蝦50公克、乾香菇（絲）5朵、油蔥酥20公克、粽葉適量、棉繩適量。

調味料：

A：橄欖油1.5大匙、鹽1/8小匙、醬油1/4杯、胡椒粉1/8小匙、水1杯。

B：鹽1/8小匙、白胡椒粉1/8小匙、咖哩粉1.5大匙。

步驟：

1.長糙米、燕麥、大薏仁泡水2小時放入電鍋煮熟備用；金鉤蝦、素蒟篛腰花洗淨備用。

2.香菇泡水2小時，切掉硬頭部份切絲備用。

3.雞腿肉洗淨切大塊，以由煸香，加入油蔥酥，金鉤蝦、香菇及雞腿肉炒香，再將素腰花及調味料A一起放入鍋中小火滷約50分鐘，取下滷汁備用。

4.將6粒紅蔥頭切細放入鍋中爆香，放入滷汁、調味料B及煮熟米飯拌炒均勻後即可熄火。

5.將粽葉洗淨放入熱水中川燙過取出瀝乾，取兩張頭尾交錯重疊圍成三角錐狀，先放入的咖哩飯中間各包入一份雞腿肉、素蒟篛、少許香菇蒂頭、金鉤蝦，上面再蓋上咖哩飯包好在腰部綁上2圈棉繩置入電鍋中蒸約20分鐘即可。

營養分析表：（每顆約200~225g）

熱量299大卡、蛋白質16.7克、脂肪4.8克、醣類46克、膳食纖維3.2克、鈣88.1毫克、鈉680毫克

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資料來源：健康醫療網

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