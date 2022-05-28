染疫3個月後出現後遺症 這麼做防腦霧

染疫後三個月，常見腦神經受損的腦霧後遺症發生，圖為示意圖。（取材自ingimage）

新冠病毒延燒全球，各國研究陸續發現，民眾染疫後會出現「長新冠」（Long COVID）後遺症，影響患者康復後的生活。常見後遺症包含疲倦、胸悶、胸痛及腦霧，其中「腦霧」最常被提出討論。

專注、理解、記憶力 下降

台北醫學 大學附設醫院神經內科專任主治醫師蔡睿蘋表示，腦霧的三大症狀為專注力、理解力、記憶力下降。根據研究顯示，約二成五的染疫後康復者，會出現腦霧後遺症，新冠病毒引起的腦霧屬於永久性對腦神經的傷害，除非避免染疫，否則無法預防，染疫後，可透過良好的飲食、睡眠、運動習慣，讓傷害程度降低。

蔡睿蘋表示，新冠後遺症通常會在染疫後三個月發生，從國外的監測顯示，大約有二成五的Omicron染疫患者會出現腦霧症狀，且多數患者在染疫期間為輕症或是無症狀感染者。 地中海飲食，有助於防腦霧。（本報資料照片）

有一些疾病 也會引起腦霧

蔡睿蘋表示，腦霧並非是新冠肺炎 患者的專屬後遺症，會引發腦霧的疾病包含睡眠呼吸中止症、甲狀腺內分泌異常、偏頭痛、功能性情緒障礙、纖維肌痛症、自律神經失調或是慢性疲憊症候群等。

蔡睿蘋表示，引發腦霧分為主要與次發性，以新冠病毒來說，新冠病毒與人體的ACE2受器結合引發症狀，ACE2多集中在呼吸道，但其餘臟器、血液中也會有受體，病毒也可能透過血液，穿越血腦屏障進入腦部，導致腦神經發炎，這就是主要引起腦霧的原因，且腦神經受損後就無法透過藥物等方式改善。

預防失智 症作法 可望改善

不過，像纖維肌痛症、慢性疲憊症候群、睡眠呼吸中止症等引起的腦霧屬於次發性，只要原先的疾病改善，就能避免腦霧發生，以睡眠呼吸中止症而言，腦部因缺氧，才會出現腦霧症狀，因此需先診斷出導致腦霧原因，才能釐清是否能改善症狀。

蔡睿蘋表示，腦霧的三大核心症狀，就是專注力、理解力以及記憶力的下降，比較的基準是與過去的自己相比。

引發腦霧的原因，若是新冠病毒則屬於永久傷害，染疫後，應避免讓腦神經傷害得更嚴重，或是讓其他可能引發腦霧的疾病加重症狀，蔡睿蘋建議可以採取類似預防失智症的作為，可望改善。