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舒緩肩頸痠痛 簡單2招不求人

廖靜清
肩頸放鬆2運動 動作示範／林立峯 圖片提供／WaCare遠距健康
肩頸放鬆2運動 動作示範／林立峯 圖片提供／WaCare遠距健康

隨著年紀增長，肌力逐漸退化，肩膀和脖子特別容易痠痛，加上久坐、低頭滑手機，長期姿勢不良下，就會讓身體處於緊繃狀態。

台灣WaCare專家、物理治療師林立峯說，透過按摩、姿勢矯正、復健運動可調節改善肩頸力，告別肩頸的痠、痛、麻。

身體會有警訊

現代人壓力大，肩頸痠痛的患者愈來愈多，林立峯表示，頸部及上背部疼痛有許多原因，包括頸椎退化性關節炎、頸椎椎間盤突出、上背部筋肌膜發炎、長期姿勢不良以及不當施力引起的外傷等，稱為「肩頸症候群」。可透過自我鍛鍊緩解症狀，若仍會造成生活上的不便，症狀及疼痛不減，建議就醫對症治療，才能恢復日常生活功能。

肩頸痠痛是很常見的慢性疼痛，不適感可能會持續三至六個月以上，若置之不理，長久累積下來，會造成功能性的損傷，若壓迫到神經，則會出現麻痛感，嚴重者需要手術治療。林立峯強調，平常應注意坐姿、使用3C產品的姿勢，建議多做肌力訓練，增強肌肉力量及耐受力，同時保護肌肉不受到傷害。

調整睡姿坐姿

改善肩頸痠痛的日常保養，林立峯說，可先從矯正姿勢著手。首先是睡姿調整，睡眠占了每日近三分之一的時間，建議可使用記憶枕或毛巾捲條協助頸部的支撐，讓頸部和脊椎自然放鬆，但不宜趴睡，趴睡容易增加腰椎的弧度，更易導致肩頸痠痛與手臂發麻。其次是坐姿調整，上班時適度調整椅子高度，坐下時，小腿垂直、腳掌與小腿成90度最佳。

林立峯指出，伸展拉筋、肌力訓練等復健運動，能幫助緩解肩頸的痠痛，做簡易的肌肉放鬆操，可以強化軀幹核心力量；伸展拉筋時，幅度盡量拉到最大，以不痛為原則，最方便的招式是利用靠牆後仰伸展、上半身轉體、肩胛骨收緊及伸展等動作，活動上背部的表層肌肉，配合呼吸慢慢調節身心。

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