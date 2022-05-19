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疫情外送忙碌 醫師提醒外送員注意職業傷害

記者江良誠／南投報導
雙手撐腰後仰，可減緩椎間盤壓力。圖／南投醫院提供
雙手撐腰後仰，可減緩椎間盤壓力。圖／南投醫院提供

新冠肺炎疫情延燒，隨著居家隔離人數上升，許多人選擇外送解決三餐。外送員成為防疫幫手，穿梭大街小巷送餐，不過外送員長時間騎車、及不正確騎乘姿勢之下，也出現職業傷害，醫師提醒外送員應適時運動，減少身體不適。

台灣南投醫院復健科主任周建文說，外送員主要工作時數長，且騎乘機車因雙手需緊握龍頭，坐姿彎腰前傾，腰椎椎間盤所承受最大壓力值，高達185%，加上過程顛簸，身體彈跳瞬間衝擊力，會讓脊椎承受額外傷害，可能會造成腰椎退化或是椎間盤突出，久坐也會造成臀部肌肉僵硬疼痛，也會感受胸悶、呼吸不順暢狀況。

另外，手腕需緊握龍頭加油門及剎車，這些反覆的動作可能出現手部麻木及刺痛感，可能造成腕隧道症候群。

外送員一天的工作時數長達8至12小時，物理治療師王瓊敏說，透過姿勢調整，可以改善，一腳掌平均踩在腳踏板，膝蓋成90度，腰部挺直胸部往前凸並且縮下巴，減少俯身前傾的姿勢。肩膀放鬆，手肘彎曲，緩衝衝擊力傷及頸椎。

另外，伸展臀部肌肉:，乘坐在機車坐墊前1/3，單腳平貼得踩在機車踏板上，另一腳翹二郎腿姿勢，脊柱打直，身體前傾往前壓低，維持15秒，兩腳輪流，會感受臀部至大腿拉扯痠痛感；透過伸展運動可減緩臀部壓力

減緩椎間盤壓力：站姿，雙手平貼在褲頭，雙手順勢往前推，上半身往後仰，維持15秒，一次10回，減緩椎間盤的壓力。

胸椎自我鬆動術：坐姿脊柱打直，上半身旋轉兩手放向同側，旋轉至最緊繃，而後深深吸一口氣，吐氣後可再往後可旋轉再多一點角度，持續深呼吸吐氣，每次5下兩側輪流，鬆動胸骨及肋骨間的關節，紓緩胸悶及壓力。

解除手腕壓力：手肘伸直往前抬起，手指打直手腕彎曲呈90度，另一手緊握伸展側手部掌面，往後伸展並感受到手腕有被牽拉的感覺，維持15秒，一次10回，能有效解除手腕內的壓力。

上半身旋轉可鬆動胸椎，紓緩胸悶。圖／南投醫院提供
上半身旋轉可鬆動胸椎，紓緩胸悶。圖／南投醫院提供
外送員送餐空檔，可伸展臀部肌肉運動。圖／南投醫院提供
外送員送餐空檔，可伸展臀部肌肉運動。圖／南投醫院提供

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