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無法在1秒內唸出6個「他」 專家：2年後恐需他人照護

聯合新聞網／ 綜合報導
近來一項測試在日本暴紅，民眾可花一秒鐘的時間，評估自身身體狀況。示意圖，非新聞當事照。（本報資料照片）
近來一項測試在日本暴紅，民眾可花一秒鐘的時間，評估自身身體狀況。示意圖，非新聞當事照。（本報資料照片）

拿出碼表計時，一個小測驗就能知道自身身體狀況？日本是全球人口老化速度最快的國家之一，當地民眾也非常關心健康評估與老年照護的議題。近來，一項測驗引發各界討論，研究指出，若民眾無法在一秒鐘內連續唸出六個「他」，兩年過後生活恐無法自理、需要他人照護。

根據日本媒體《maidonanews》報導，民眾可使用手機或碼表計時，並嘗試在一秒鐘的時間內連續說出六次「他」（原文是「タ」，讀音為Ta，與中文的「他」音同），若無法在時間內唸出來，恐是身體的一項警訊，兩年過後恐需他人照護。

該測驗主在觀察民眾的口腔健康及嘴巴機能，進而推測身體的退化情形。該研究於今年1月在瑞士學術期刊《國際環境研究與公共衛生雜誌》上發表，由日本岡山大學預防牙醫學教授森田學領導團隊進行觀測。

報告中指出，該研究以97人作為觀察對象，檢查其口腔功能與牙齒狀況，並以重複發音等實測進行檢驗，觀察約莫兩年的時間。研究發現，發音能力與未來健康狀況密切相關，平均每秒能說出6.3次「他」的民眾，兩年後身體仍相當健康；平均每秒說出5.9次「他」的人，兩年後健康狀況則較虛弱，更可能無法自理、需要他人照護。

森田學指出，口腔健康與身體健康兩者可說出環環相扣，若身體出現異樣，口腔也會出現徵兆。他也建議民眾可拿出碼錶等測量工具進行測試，藉此觀測自身健康狀況。

小測驗讓民眾評估自身狀況，但未必代表實際結果，若認為身體有異樣，建議還是去診所或醫院檢查，由專家評估實際情形。

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