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洗手要洗多久才乾淨？ 學者實測結果告訴你

記者翁唯真／桃園報導
招名威實測洗手要20秒以上才夠乾淨，帶走病毒。圖／翻攝自招名威臉書
招名威實測洗手要20秒以上才夠乾淨，帶走病毒。圖／翻攝自招名威臉書

台灣疫情延燒，大家人人自危，也整天討論疫苗、藥物、居隔天數等問題，不過防疫最基本的勤洗手有沒有做對，中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，新冠病毒外層被一層膜給包覆住，需經過肥皂去油分子跟水還有油脂接觸，才能將病毒外層脂肪拉開，並須搓洗20秒以上才會乾淨。

好好洗手在疫情當下能是相當重要，不過你洗對了嗎？因病毒結構關係，必須用肥皂或洗手乳才能將病毒帶走，招名威指出，新冠病毒外層被一層膜包覆住，這層膜類似脂肪。而油是液態脂肪，將油倒進水裡不會融合，但加入肥皂後油脂會與水融合，因為肥皂裡面的去油分子包含2種成分一端為親水性，另一端則是親油性。

因此用肥皂洗手時，可以將病毒外層通通拉開並拆除這些病毒，再以水沖洗無害的病毒碎片，就可以透過洗手，遠離病毒的侵害。招名威說，他曾經實測，以油性的螢光顏料塗抹在手上，當作病毒與它的脂肪層，顏料在紫光燈下會發光，首先只用清水洗手，不僅手上殘留大量顏料，在紫光燈下看幾乎雙手都在發光。

而用洗手乳洗5秒左右，手還是沒完全乾淨，尤其紋路跟指甲縫還殘留非常多，若是真的病毒，這時候用手去抓東西吃，或是摸摸口鼻，很容易就感染了。但當洗手20秒以上，再透過紫光燈觀看，雙手已呈現乾淨狀態，代表肥皂消滅病毒，結果顯示以水和肥皂洗20秒的清潔效果最佳。

疫情 疫苗 防疫

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