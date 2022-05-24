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起床就來一杯避免生病 喝水好處多

高法民／台北振興醫院營養治療科營養師
成人每天的喝水量，建議每公斤體重至少30ml。(取材自ingimage)
成人每天的喝水量，建議每公斤體重至少30ml。(取材自ingimage)

炎炎夏日即將來臨，很多人都喜歡來上一杯冰冰的手搖飲，但大家都知道手搖飲的熱量不只會導致肥胖，對糖尿病患而言更是殺手級的破壞者。其實，任何飲料都比不上「水」的解渴，但要怎麼喝水也是有大學問。

地球70%是由水組成，而人體也有70%是水做的。身體的每個代謝都需要水分的共同參與，然而「喝水」這件事，卻是生活在都市的我們，時常忽略的事情。

喝水有哪些好處？

一、喝水是為了避免身體脫水，當身體發生脫水狀況是非常危險的，尤其在炎炎夏日，如果沒有及時補充水分，就容易中暑，當身體產生脫水現象，會導致血液的黏滯度增加，一旦血液變得濃稠，血壓就容有升高。

二、喝水可以增加新陳代謝，維持正常代謝及生理機能，比較不容易生病，也能減少對食物的渴望，避免肥胖。

三、喝水是緩和緊張情緒的好方法，當精神不濟時，喝一口水也能稍微讓自己提起精神。

什麼時候喝水比較好呢？一般建議起床時，先喝半杯溫水，可喚醒休息了一整晚的消化系統，雖然早晨起床，腦袋已開始慢慢甦醒了，但腸胃道還是處在睡眠狀態中，喝了溫水後，不僅能幫助早餐消化，同時能溫暖剛從被窩爬出來的身體，在冬天或寒冷的早晨可以避免感冒的發生。

若是比較容易頻尿的人，建議在睡前3至4小時避免喝水，或是減少睡前喝水的量；當激烈運動後，也不宜馬上大量灌水，建議改以小口的方式，將水先含在嘴巴裡，再慢慢喝下去，防止喘氣時喝水造成嗆咳的危險。

一般建議成人每天的喝水量，每公斤體重至少30ml，當然喝愈多對身體愈好，但不建議短時間大量飲水，當水分一下子攝取太多，會導致身體的電解質不平衡，甚至引發水中毒，因此建議每次飲水量不要超過800ml。

要特別提醒的是，對於已經在血液透析的洗腎病友，則需要限制每天的水分攝取量，建議和醫師討論每天的建議飲水量，避免因為水分攝取過多，累積在身體裡排不出去，反而造成身體更大的負擔，得不償失。

喝水可以增加新陳代謝，比較不易生病，還可避免肥胖。(本報資料照片)
喝水可以增加新陳代謝，比較不易生病，還可避免肥胖。(本報資料照片)

肥胖 血壓 糖尿病

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