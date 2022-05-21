常穿鉛衣致鈣化性肌腱炎 名醫靠運動改善

張克士身體力行隨機運動，利用辦公室短暫休息時間也可以起身走走、做深蹲運動。（記者林宛諭╱攝影）

台灣彰化縣員榮醫療體系總院長張克士是心臟科名醫，但因長期做超音波、手術 時穿鉛衣造成肩背受傷，曾經門診看到半夜近2點，「醫師身心負荷都很大」，他認為，一定要養成隨機運動、適當飲食及找空檔紓壓的生活習慣。

「健康一部分來自於基因，一部分靠自己。」張克士說，不是老爸有糖尿病 ，就代表你也會有糖尿病，生活型態的改變和調整，就可以減緩遺傳疾病的威脅。

張克士的養生遵循中庸之道，不吃過冷或過熱食物，不喝咖啡和茶，只喝白開水，飲食採「總量管制」，吃飯從低升糖指數食物吃起，先吃菜、喝湯，再吃蛋白質食物，細嚼慢嚥，避免讓胰島素暴衝，就不會堆積脂肪而不易胖。

國防醫學 院畢業的張克士，從學生時代就被嚴格地訓練體能。愛運動的他，拉單槓可以連續拉15下以上，伏地挺身做40至50下，但因長期幫病人做心臟超音波，做心導管須穿10公斤鉛衣，造成肩和背產生鈣化性肌腱炎。後來靠做伸展運動、鍛鍊核心肌群，還有隨機運動，才改善狀況。

張克士提醒大家，要替自己製造機會運動。他在辦公室常會起身走走，經常不搭電梯改走樓梯。喜歡隨機學習、隨機紓壓的他，會利用開車時在車內唱歌、吹口哨，他笑說「吹口哨是很好的腹式呼吸運動」。

「每個生命片斷都是在享受自我實現」，張克士說，心靈的滿足非常重要，每個階段性的任務實現了，他就覺得很滿足。現在雪中送炭做公益，像幫助學生給獎學金，看到學生寫的卡片，或治好病人的病，看到病人的笑容，都讓他很快樂。