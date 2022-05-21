我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

常穿鉛衣致鈣化性肌腱炎 名醫靠運動改善

林宛諭
張克士身體力行隨機運動，利用辦公室短暫休息時間也可以起身走走、做深蹲運動。（記者林宛諭╱攝影）
張克士身體力行隨機運動，利用辦公室短暫休息時間也可以起身走走、做深蹲運動。（記者林宛諭╱攝影）

台灣彰化縣員榮醫療體系總院長張克士是心臟科名醫，但因長期做超音波、手術時穿鉛衣造成肩背受傷，曾經門診看到半夜近2點，「醫師身心負荷都很大」，他認為，一定要養成隨機運動、適當飲食及找空檔紓壓的生活習慣。

「健康一部分來自於基因，一部分靠自己。」張克士說，不是老爸有糖尿病，就代表你也會有糖尿病，生活型態的改變和調整，就可以減緩遺傳疾病的威脅。

張克士的養生遵循中庸之道，不吃過冷或過熱食物，不喝咖啡和茶，只喝白開水，飲食採「總量管制」，吃飯從低升糖指數食物吃起，先吃菜、喝湯，再吃蛋白質食物，細嚼慢嚥，避免讓胰島素暴衝，就不會堆積脂肪而不易胖。

國防醫學院畢業的張克士，從學生時代就被嚴格地訓練體能。愛運動的他，拉單槓可以連續拉15下以上，伏地挺身做40至50下，但因長期幫病人做心臟超音波，做心導管須穿10公斤鉛衣，造成肩和背產生鈣化性肌腱炎。後來靠做伸展運動、鍛鍊核心肌群，還有隨機運動，才改善狀況。

張克士提醒大家，要替自己製造機會運動。他在辦公室常會起身走走，經常不搭電梯改走樓梯。喜歡隨機學習、隨機紓壓的他，會利用開車時在車內唱歌、吹口哨，他笑說「吹口哨是很好的腹式呼吸運動」。

「每個生命片斷都是在享受自我實現」，張克士說，心靈的滿足非常重要，每個階段性的任務實現了，他就覺得很滿足。現在雪中送炭做公益，像幫助學生給獎學金，看到學生寫的卡片，或治好病人的病，看到病人的笑容，都讓他很快樂。

糖尿病 手術 醫學

上一則

專家觀點／氣喘適度用藥 別因疑慮不治療

延伸閱讀

名醫經驗談／生活習慣不好 文明病上身

名醫經驗談／生活習慣不好 文明病上身
糖尿病致傷口遲未癒合 血管超音波查出病因

糖尿病致傷口遲未癒合 血管超音波查出病因
被控性侵少女 德州名醫獲保釋

被控性侵少女 德州名醫獲保釋
糖尿病患者應定期進行足部檢查

糖尿病患者應定期進行足部檢查

熱門新聞

招名威實測洗手要20秒以上才夠乾淨，帶走病毒。圖／翻攝自招名威臉書

洗手要洗多久才乾淨？ 學者實測結果告訴你

2022-05-17 05:46
近來一項測試在日本暴紅，民眾可花一秒鐘的時間，評估自身身體狀況。示意圖，非新聞當事照。（本報資料照片）

無法在1秒內唸出6個「他」 專家：2年後恐需他人照護

2022-05-18 18:21
彰化縣北有台中火力發電廠，境內有兩座小型工業發電廠，南有雲林沿海工業區，彰化天空常有霧霾暗沈。記者簡慧珍／攝影

每天晨跑10公里竟罹癌病逝 醫師：晨跑前要看空氣品質

2022-05-20 05:39
圖片來源 ／健康醫療網

醫師推薦吃「這8種營養」 提升免疫力抗疫

2022-05-17 01:30
長安醫院腎臟科醫師楊雅斐（右）說，腎臟是沉默的器官，常常受到很嚴重的傷害但症狀都不明顯（圖左非當事人）。圖／長安醫院提供

忽略高血壓 40多歲科技經理腎萎縮須洗腎

2022-05-16 05:48
圖片來源 ／健康醫療網

半路尿急褲底濕？當心4大症狀為「膀胱過動症」

2022-05-14 01:35

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認