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與身體對話…3招靜心伸展操 身心同步運動

莊欣宜

現代化社會，人們追求快速且便利的生活，卻也因工作壓力、繁瑣家事和交際應酬，忙到沒有與自己獨處、覺察身體的機會，容易影響身體健康和失去生活品質，「靜」反而成為現代人非常需要的練習。

台灣雲門教室資深律動老師張玉環指出，當工作和壓力到達一個狀態時，身體容易緊繃、內心感到焦慮，建議騰出時間與自己身體對話，關照內心。

張玉環特別提供三個「靜心伸展操」，適合當工作到一個狀態，或者睡覺前做這組練習，利用動態伸展，感受身體關節肌肉的緊繃，最後透過靜坐練習，幫助靜心和回收能量。

時間的長短沒有一定，只要願意給自己一個時間和空間，動動身體，藉由呼吸讓腦波穩定，進入「靜」的狀態來感受內心，讓忙碌了一天的自己，那些往外投射的東西，慢慢收回到身體內，儲存能量，幫自己充電，沉澱後再出發。

肩頸腰伸展操

1.閉上眼睛，盤腿坐，尾椎骨向下扎根，脊椎微微往上延伸，下巴微收。

2.吸氣、右手往上延伸至頭的左側，抱著頭吐氣，脖子向右側下壓，左手輕扶地板，感受肩頸像開花一樣，撐張拉開，做3個深呼吸。

小提醒：每一次吐氣，要讓脖子更遠離肩頸，幫助放鬆。

3.頭慢慢回正，右手輕輕落下，腰漸漸向右側彎，吸氣，左手慢慢向上延伸；吐氣，想像畫出一道大彩虹。

4.吸氣，脖子轉動，下巴抬起，眼睛視線看向左手中指，意念持續向外延伸，做3個深呼吸。

5.每一次的吸氣，讓腰部更往下沉，感受側腰更多的拉扯。

小提醒：過程中，屁股要坐滿，不可以 離地。

前彎伸展操

1.同肩頸伸展操動作1，雙腳往前伸直，雙手搭在大腿上，先吸一口氣，吐氣時藉由手擦過大腿，身體順著往下做前彎。

2.脖子放鬆，眼睛看向肚子，藉由吸氣膨脹身體，吐氣時讓身體放鬆，做3次深呼吸，感覺身體重量繼續往下沉。

靜心練習

1.同肩頸伸展操動作1，將眼睛閉上，輕輕吸氣，緩緩吐氣，每一次的吸吐，感受讓身體更放鬆。動態伸展後，此練習可讓呼吸平順，穩定心緒。

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