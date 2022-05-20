甩肉40公斤 她喜迎好孕圓夢

體重過重容易引發不孕症。(Getty Images)

臺中榮總一般外科羅少喬醫師表示，病態性肥胖 是一種疾病，應該要提高警覺，千萬不要等到身體出現併發症才就醫諮詢。

今年36歲的李小姐備孕多年，肚皮始終沒有動靜，兩年前至不孕門診諮詢才發現患有多囊性卵巢症候群，因為月經不規律使得她困難受孕。李小姐身高160公分，體重卻逼近90公斤，已達肥胖標準，婦產科將她轉診至減重 門診，希望透過瘦身改善多囊性卵巢症候群，也降低未來發生妊娠糖尿病的機率。在經過臺中榮總一般外科進行縮胃手術 後，李小姐不僅成功減重了40公斤，術後半年更順利懷孕，一圓媽媽夢。

肥胖導致多囊性卵巢症候群

羅少喬指出，肥胖不僅會影響外觀，也容易導致多種併發症，包括因高血壓、高血糖、高血脂等代謝症候群引起的心肌梗塞、腦中風、心律不整、心衰竭等心血管疾病，甚至還會引起睡眠呼吸中止症、退化性關節炎及椎間盤突出。此外，因肥胖導致的脂肪肝等肝功能異常，也會增加罹患肝癌及卵巢癌等癌症的風險；女性則容易因體重過重，導致多囊性卵巢症候群引發不孕症。

羅少喬解釋，目前醫界普遍傾向以「身體質量指數」（BMI）作為判斷肥胖的依據。台灣國健署建議，18歲以上成人BMI應維持在18.5（Kg/m2）及24（Kg/m2）之間，倘若BMI大於32.5（kg/m2）並同時合併有兩個肥胖所造成的併發症，或者BMI大於37.5（Kg/m2）時，即為「病態性肥胖」。

胃繞道與縮胃手術 有其限制

「少吃多運動」就有機會成功瘦身？對於病態性肥胖患者就不一定了！研究顯示，平均七百多位病態性肥胖患者，只有一位可以藉由節食、改變生活習慣或藥物才有機會回復到正常體重。因此，應正視病態性肥胖，積極治療改善肥胖問題。

針對病態型肥胖患者，目前有兩種主流減重手術可供選擇，分別是「胃繞道手術」及「縮胃手術」。羅少喬說，前者對於配合度較差的病人，術後較不易復胖，但因患者在術後營養吸收程度變差，容易因營養攝取不良，導致掉髮、骨質疏鬆、女性出現貧血等後遺症，因此不適合正值生育年齡或未來有計畫懷孕的女性進行。

反觀「縮胃手術」是透過減少胃的體積來限制食量並減少飢餓感，比較不會有營養素缺乏的問題，不需要額外補充綜合維他命或營養補充品，開完刀大概6到9個月就能恢復至正常胃容量7成左右，對於體重過重且不適合胃繞道手術的人來說，是替代方案。

羅少喬強調，雖然縮胃手術副作用較少，但有的病人會因胃容量縮小，恐引起胃食道逆流；此外，配合度不高的病人也容易在術後復胖。因此，進行縮胃手術後，要同步改變飲食和生活習慣，才能避免復胖。臺中榮總團隊結合各科別，針對個案狀況量身訂製減重計畫，在手術前會先進行詳細的檢查評估，包括內分泌指數、肺功能、腸胃健康、心臟血管評估等，確認患者的身體狀態沒有問題後才會開刀。

少吃多動 避肥胖不二法門

羅少喬提醒，少吃多運動是避免肥胖不二法門，飲食一定要節制，並且少喝含糖飲料。但假如調整生活習慣後還是持續過重，就該提高警覺。「過度肥胖也是一種疾病，不要畏懼就醫諮詢」，儘早尋求診治，千萬不要等到身體胖出疾病，才想亡羊補牢。（本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/）