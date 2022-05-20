與病毒共存…「減少內心波動」10招有助紓壓

疫情讓許多人心慌慌、焦慮、恐懼。（Getty Images）

新冠肺炎在世界各地依舊未歇，與病毒共存時代正式來臨。疫情 影響我們日常生活，造成許多人心慌慌、焦慮、恐懼，心理壓力大。台灣衛福部草屯療養院臨床心理師 江依潔提出「減少內心波動」10招，大家可以試試紓解壓力。

1.改變習慣：改變過去生活模式，將可執行的防疫 步驟落實在日常生活，重建生活習慣。

2.重點整理：只注意與自身相關的防疫政策訊息，消化並簡單明瞭的給自己一個重點結語，制定可遵守執行策略。

3.動腦思考：現今資訊超載，真假訊息流竄，留意並動腦思考。

4.互相信賴：信任身旁親近的人，相信他們也會盡力做好防疫，當看到不足處，以溫柔、耐心的提醒替代責罵。

5.接納情緒：情緒無對錯，情緒可能以各種情況來表徵，專注當下身體感受並學會覺察，並標記情緒。

6.替代行為：當感到焦慮、緊張、憤怒等負面情緒時，試著做自己喜歡的事，可打發時間外，所產生的正面感覺可以替代原本的負面感覺。

7.安全堡壘：建造內心安全堡壘，可以是人物地，如親密他人、物品、家、自己房間等，在安全堡壘內是安全的，可以將擔心、焦慮都在此宣洩和述說。

8.心心連結：減少人與人的連結，增加心與心的連結，利用通訊軟體代替實體聚會，心是一體的，增加同在感與被支持感，減少孤軍奮戰的感覺。

9.期待光明：灌注自己及他人希望，防疫視同作戰，相信政府及第一線工作人員，並照顧好自己，風雨會過去，陽光就要到來。

10.自我鼓勵：跟自己說聲辛苦了，覺得防疫工作累了、煩的時候，給自己一個微笑，鼓勵及肯定自己的努力，自己是防疫不可或缺的一環，是棒的、有價值的。