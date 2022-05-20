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中醫師：防疫茶多偏涼 需依體質調整藥材

簡慧珍
防疫茶多偏涼，還是得依照體質調整藥材。(Getty Images)
防疫茶多偏涼，還是得依照體質調整藥材。(Getty Images)

新冠肺炎疫情嚴峻，防疫茶大受歡迎，民間出現各種配方，台灣衛福部國家中醫藥研究所也提供配方，許多人會根據方子到中藥房買藥。中醫師認為，多數民間防疫茶配方屬於涼性，國家級配方有涼性也有溫補，應請中醫師診斷根據體質調整藥材，不宜齊頭式飲用。

目前各大醫院開立防疫茶有四種配方，有些中醫師會調配方劑，還有中藥房的藥方，國家中醫藥研究所也提供普級版配方，成分包括黃耆、桂枝、生薑、紅棗、甘草、桑葉、魚腥草、薄荷等。

秀傳醫院中醫師連亭瑄表示，常見的防疫茶成分有連翹、魚腥草、薄荷、生甘草等藥材，藥性多屬涼性，國家中醫藥研究所的配方黃耆補氣、桂枝溫性、桑葉等藥材涼性。

連亭瑄表示，防疫茶有溫補也有涼性的，但無論哪一種藥性的防疫茶都因個人體質不同而需要調整。

連亭瑄說，防疫茶偶爾喝可能對身體影響不大，若密集且長期飲用一定要先經醫師診斷，像體質較「冷」的人常喝藥性偏涼性的防疫茶，長久下來可能傷害腸胃道，影響「下焦」健康，出現頻尿、腹瀉或腹痛，一般人停喝一天以上即可改善症狀，第三天恢復正常，若停喝兩天仍頻尿、腹瀉，應趕快請就醫診治。

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