居隔心情受影響 精神科醫師建議「老劇新看」、「打斷久坐」

高雄14日新增3697例。記者徐白櫻／翻攝

台灣高雄市14日新增3697例，親密接觸者同住家人的確診狀況最多、職場居次。高雄市府14日邀請精神科醫院參加記者會，建議居隔者「打斷久坐」、「老劇新看」，天天要有規律生活，不要一天到晚盯著網路或電視看疫情 新聞等負面新聞，可以多照顧寵物、多肉植物。

市長陳其邁指出，這幾天持續緩步增加，從流行曲線圖來看，4月15日開始各縣市逐步增加，大概以三個群，分別為新北市、桃園與台北、台中與高雄，新北成長最快，台中與高雄 r值差不多，高雄也往上走的趨勢，看整個台灣疫情，北部個案增加，南北移動風險持續增加。

簡任技正潘炤穎分析，14日確診者中，年齡層部份，59歲到65歲在上升，顯現家人感染風險上升中，由於99％確診者都是留家照護，同住家人務必注意長者狀況。此外，65歲上升10.17％，高齡慢性病者風險相對高。

出席記者會的精神科醫師陳豐偉表示，很多人居隔心情受影響，其實可以轉念，快樂度過這7天，有四個重點可以掌握，第一、打斷久坐，這是成本最低、效益最高的方式，每小時低強度運動三分鐘，如深蹲、走樓梯、走來走去、有氧等低強度運動，可改善焦慮。

第二、要有規畫生活，可用手機 軟體設定入睡起床運動等時間表。第三、老劇新看可改善心情，如追劇、電影 或小說漫畫，可讓居隔生活充實快樂，但勿久坐，易焦慮者在居隔時一天看兩次新聞即可，不要一直盯負面消息。第四、排除寂寞 ，建議居隔者可找朋友關心或視訊，另外種多肉植栽或養寵物。若有需要可求助市府專線07-7151911，或找認識的精神科醫師視訊看診。