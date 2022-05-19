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控制3高 3餐少鹽少油少糖、多纖多蔬果

廖靜清
穩定血糖，三餐正常、定時定量，多以食物原形入菜。(Getty Images)
穩定血糖，三餐正常、定時定量，多以食物原形入菜。(Getty Images)

高血壓、高血脂、高血糖等「三高」問題，對身體的傷害極大，且互有加乘作用。根據統計，三高是十大死因的主要危險因子，例如高血壓會引起心血管疾病、高血脂易造成動脈硬化、高血糖則是糖尿病最困擾的問題之一。

●掌握好每種食物分量

三高數值出現赤字，是健康一大隱憂。台灣WaCare專家、營養師張雁雲表示，要預防與改善三高，必須從飲食習慣著手。一般人的飲食模式，可遵循「每日飲食指南」，均衡攝取全榖雜糧類、魚豆蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類與堅果種子類。有三高民眾，應以「每日飲食指南」為標準調整分量，並注意少用煎、炸、勾芡的烹調方式。

高血壓飲食原則，首要避免吃入過多調味料，可利用醋或水果增加風味，控制使用鹽、味精、醬油，更要減少食用加工產品及烘焙食品。張雁雲建議，可進行「得舒飲食」控制血壓，多攝取富含高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維，重點放在全穀雜糧類和豐富蔬果量。腎功能不佳、腸胃道功能障礙者，不宜攝取纖維量高的飲食，請先諮詢醫師或營養師。

●以食物原形入菜更健康

控制高血脂，要避免肥肉及所有油炸食品，攝取過多熱量就會造成肥胖、轉換成不好的膽固醇，進而影響血管健康。飲食要掌握多蔬果、多喝水，清除體內廢物並促進腸胃蠕動、降低血膽固醇。張雁雲強調，選擇含單元不飽和脂肪酸高的好油，像是橄欖油、芥花油或苦茶油等，或多元不飽和脂肪酸較高的葵花籽油、大豆油，都有益控制血脂肪。

高血糖該怎麼辦？張雁雲說，過多的碳水化合物可能導致血糖過高，所以要減少糖分及精緻澱粉，多吃富含膳食纖維的蔬果、穀物，可以延緩醣類吸收。要穩定血糖，三餐要正常、定時定量，少吃加工食品，多以食物原形入菜。飲食是預防及改善三高的不二法門，若發現健檢紅字，可嘗試少鹽、少油、少糖飲食要點，加上運動，就能遠離疾病的威脅。

●什麼是得舒飲食

多食用豐富蔬果以及穀類、堅果和好油，以不飽和脂肪為主，肉類以魚肉、雞肉為主，減少紅肉攝取。強調天天蔬菜五份、水果五份，平均分配在三餐；烹煮以清淡口味為主，藉此降低血壓。

高血壓 三高 血糖

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