喝能量飲補充體力？營養師揭「注意事項」

圖片來源 ／健康醫療網

許多上班族或學生，熬夜或精神不濟時，習慣購買「能量飲」來提神；也有不少運動族群會在賽前與運動前補充能量飲，希望能夠提升運動表現、增強活動續航力！然而，能量飲、提神飲料真的能提升體力嗎？真的每個人都適合飲用嗎？

「咖啡 因」消睡意 每日不超過300毫克

營養師鄭文怡表示，市售能量飲的常見配方中，能提神的成分主要來自咖啡因。咖啡因是一種神經興奮劑，攝取咖啡因後會刺激人體的中樞神經系統，讓人消除睡意，但卻不代表能消除疲勞。一般來說，咖啡因的作用可達3～4小時，隨著每個人的體質不同而效果不一。

鄭文怡營養師指出，咖啡因雖有提振精神、增加專注力的效果，但若過量攝取，可能會產生心悸、睡眠障礙、心律不整等症狀。根據衛生福利 部建議，成人每日咖啡因攝取量不應超過300毫克，而懷孕的婦女及有心血管相關疾病病友則較不適合飲用。

牛磺酸與維生素B群 緩解疲憊感

除了咖啡因，能量飲中也經常含有牛磺酸或維生素B群等成分，其中，牛磺酸為胺基乙磺酸，是身體所需的營養成分之一，具有保護腦部神經細胞損傷及抗氧化的功效；維生素B群則是協助體內新陳代謝的酵素輔酶因子，若維生素B群不足，則無法擔任新陳代謝中的輔酶角色，很容易會感覺到虛弱無力。

鄭文怡營養師進一步說明，咖啡因和維生素B群是讓人產生好精神的主要因子。當身體進行長時間活動，會開始耗損體內的牛磺酸，因而產生疲憊感、精神不振等，此時適當的補充甲硫胺酸和半胱甘酸及維他命B6，身體會開始製造牛磺酸，緩解疲憊感。

能量飲含糖高 一天勿超過一瓶

鄭文怡最後提醒，市售能量飲多會添加糖來增加適口性，糖會在身體裡轉化成葡萄糖提供能量，也會平衡能量飲中維生素B群的苦澀味。一般市售能量飲一瓶的含糖量約在25～28g之間，建議一天攝取不超過一瓶（約200～350毫升），可避免過量攝取糖分。

雖然能量飲能在短期間讓人保持專注，但無法解決長期的身體疲憊，食藥署也建議，偶爾身體體能不足時，可透過適當食品或飲品補充營養，但是，保持體力的最佳方法還是充足的睡眠、正常的作息與均衡的飲食！

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資料來源：健康醫療網

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