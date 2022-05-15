職場壓力影響心理健康 紓壓有方
新冠疫情肆虐，許多民眾的心情隨著疫情變化大幅起伏，面對後續的疫情變化與局勢，許多民眾感到「悲觀」；情緒狀態以「擔心」占最多。
疫情影響情緒
疫情不光是影響了民眾的日常生活，對上班族而言，這也成為影響其工作狀態的壓力之一。根據美國心理健康協會（MHA）2021年以17家企業、1萬1300名員工為對象進行調查的報告：78%的員工認為職場壓力會影響自己的心理健康；因為擔心被感染、影響了其情緒，也增加罹患憂鬱和焦慮的風險。調查也指出，每十個員工就有七個難以在工作集中精神，且只有不到一半的員工知道可以尋求哪些心理健康資源的服務。
培養多元興趣
台灣董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任建議，上班族可以先從本身著手改善負面情緒與促進心理健康，使用「憂鬱檢測APP」，了解並記錄每天的情緒，從中觀察自己整體情緒狀態，若發現情緒持續低落就能及時求助。
此外，主動與長輩、親友透過電話、視訊同理對方的心情、話家常其實就是陪伴，也是一種紓壓；或是趁此培養多元興趣，像是：烘焙、繪畫、簡易手工藝等；別忘運動、伸展肢體；或靜下心來，好好整理居住環境或辦公桌，透過「斷捨離」的過程與自己對話，從中釋放壓力。http://healthnews.com.tw/
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