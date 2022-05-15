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活動量低腰痠背痛 4招緩解

健康醫療網
日常身體活動量降低，很容易出現腰痠背痛。（Getty Images）
日常身體活動量降低，很容易出現腰痠背痛。（Getty Images）

日常身體活動量降低，開始出現腰痠背痛、肩頸疼痛的問題，即使天天復健、吃藥還是沒用？而且有幾個部位按壓下去特別痠痛？要留意可能是肌筋膜疼痛症候群找上門。

台北長春藤預防醫學健康管理的物理治療師林敬予說：「會罹患筋膜疼痛症候群，主要和肌肉拉傷、運動傷害或姿勢不良有關，另外生活壓力大，身體一直處於緊繃的狀態，也會導致筋膜疼痛。」主要的症狀，會覺得某一條肌肉特別僵硬，有幾個點按壓下去會特別痠痛，甚至併發頭痛、頭暈耳鳴等症狀。

恐罹肌筋膜疼痛症

想要遠離肌筋膜疼痛，林敬予提醒，日常中要特別留意姿勢是否正確、避免長時間不動，另外也可以透過以下幾招來放鬆筋膜。

1.靠牆立正站，下巴內縮，有助於刺激頸部深層肌肉，幫助放鬆筋膜。

2.拿一條毛巾放在頸部後面，進行仰頭和左右側彎的伸展，也能增加頸椎活動度，幫助放鬆。

3.針對較緊繃、僵硬的部位，可以做「橫向」的按摩（非向下按壓）。

4.可以使用筋膜槍來放鬆，但需留意不要使用在肌腱韌帶、關節等肌肉量較少的部位，且一個部位停留三到五秒即可，如果太久的話反而會導致肌肉受傷、瘀青。

訓練核心穩定基礎

除了放鬆筋膜外，訓練核心力量也很重要。林敬予分享「很多人長期腰痠背痛，但熱敷或吃藥都沒用，或是很容易反覆發作，想要減緩這些困擾，主要還是要靠核心力量的穩定，才能從根本改善筋膜疼痛問題。舉例來說，就像今天就像屋子塌陷，這時候擦新油漆、補貼磁磚也沒用，一定要先調整根本結構，也就是鍛鍊脊椎和核心力量。」

在訓練核心方面，許多人都會馬上聯想到重訓，但林敬予提醒大家，若重訓姿勢不正確，就容易造成肌肉緊繃痠痛，脊椎承受較多壓力，嚴重還可能導致脊椎損傷。建議訓練時應多使用鏡子看自身的姿勢是否正確，並配合專業教練指導，才能避免運動傷害。http://healthnews.com.tw/

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