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發燒、咳嗽、鼻塞… 染疫3症狀 需補充什麼營養

黃妙雲
發燒的輕症者要補充蛋白質，喝魚湯可增強免疫力，恢復體力。(Getty Images)
發燒的輕症者要補充蛋白質，喝魚湯可增強免疫力，恢復體力。(Getty Images)

新冠肺炎讓很多感染Omicron輕症者必須「居家隔離」，Omicron症狀最常見發燒、咳嗽或喉嚨痛、鼻塞或流鼻水，台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里提出營養建議，針對三大常見症狀，幫助輕症者迅速補充營養，減緩不適、恢復體力，早日康復。

一、發燒

必要營養素

❶蛋白質：製造免疫球蛋白，避免肌肉等瘦體組織流失，幫助維持身體正常功能。

❷水分：攝取足夠液體，可以避免呼吸道分泌物過於濃稠，加速恢復。

食物選擇：魚湯、雞湯、蛤蜊湯、海鮮湯、味噌豆腐湯、豆漿、綠豆湯、運動飲料。

TIPS.：如果發燒嚴重脫水，居家隔離不能出門買電解質液，可以自製簡單電解質液，幫助度過脫水風險。

自製電解質液

材料：鹽1/2至3/4茶匙(2.5-3.8克)、開水840ml、柳丁汁240ml

作法：將三種材料混合，每隔15至20分鐘，飲用100ml左右。

二、咳嗽或喉嚨痛

必要營養素

❶維生素A：強化黏膜健康，幫助提升免疫功能。

食物選擇：木瓜牛奶、紅蘿蔔牛奶、芒果奶昔、番茄炒蛋、番茄濃湯、南瓜濃湯、百香果優格、香瓜、紅肉李、地瓜。

❷維生素D：提供連接呼吸道細胞間緊密相連區域的營養，保護呼吸道。

食物選擇：鮭魚、蛋黃、乾香菇、添加維生素D的乳製品，建議可在窗邊曬太陽補充。

咳嗽或喉嚨痛，可在窗邊曬太陽補充維生素D。(Getty Images)
咳嗽或喉嚨痛，可在窗邊曬太陽補充維生素D。(Getty Images)

三、鼻塞或流鼻水

必要營養素

❶維生素C：強化人體免疫功能，增強自然殺手細胞的活性。

食物選擇：芭樂、香吉士、甜椒、青花菜、豌豆苗、芥藍菜、白苦瓜、奇異果。

❷硫化素：降低體內發炎反應，抑制過敏反應，減緩不適症狀，每天可以添加在菜餚中，幫助呼吸道暢通，強化抵抗力。

食物選擇：蔥、薑、蒜、辣椒、薑黃、肉桂、香草、九層塔等辛香料。

鼻塞或流鼻水可多食用甜椒。(Getty Images)
鼻塞或流鼻水可多食用甜椒。(Getty Images)

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