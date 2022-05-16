染疫當心罹肌少症 營養師教你如何存「肌」本

走入與新冠病毒共存的時期，更要留意營養均衡、規律運動，減緩肌肉流失，遠離罹患肌少症風險。(Getty Images)

肌少症患者數隨老年人口增加持續攀升，然近期有研究證實，新型冠狀病毒會影響神經、肌肉 骨骼，亦恐造成肌少症。台灣奇美醫學 中心復健部暨老年醫學科程信翰醫師呼籲：「走入與新冠病毒共存的時期，更要留意營養均衡、規律運動，減緩肌肉流失，遠離罹患肌少症風險。」

疫情後民眾更重視飲食均衡、營養補充維持保護力，但調查統計15%長者因營養品口味不佳或單一而停止使用，也是照護者平日遇上的挑戰。營養師陳怡錞提醒：「日常飲食均衡、保持運動習慣，可選擇補充優質蛋白質 、MCT優質油脂這類型營養素補充，有助於穩固肌肉量，尤其如今市面上有多種口味、鹹甜不一的選擇，民眾可個人化挑選符合自身食用習慣的食用，幫助維持體力、維持健康人生。」

根據研究調查，平均達50歲後肌肉流失更比30歲壯年時期加速兩倍。更有研究指出，新型冠狀病毒除了造成肺部損傷外，肌肉、骨骼有可能受病毒影響，進而增加肌少症風險。程信翰指出：「新型冠狀病毒可能攻擊肌肉組織，導致蛋白質不易吸收轉化，民眾也容易受病毒影響，降低食欲進而減少營養攝取提升肌少症風險，未來肌少症可能不再只限中高齡者須留意，年輕族群也需要及早開始存『肌』本遠離肌少症風險。」染疫人數雖持續增加，但中重症與死亡比例已大幅降低，世界走向與病毒共存，面對疾病挑戰，重視均衡營養、固定運動，維持保護力仍是關鍵。

程信翰指出，肌少症罹病風險比我們想像得高，除了牙口問題，慢性病、失智症或中風都可能因疾病導致胃口不佳、或吞嚥神經狀況，產生營養不均，長期可能產生肌少症危機。以70公斤的長者為例，原則上每天應攝取約2100大卡與56g的蛋白質。若攝取不足，會加速肌肉流失，導致跌倒、骨折等死亡風險激增。

長輩牙口不好、食欲不振，對於食物口味較為挑惕，陳怡錞分享，可透過營養品的補充，攝取優質蛋白質與能及時轉換能量的MCT，讓體力穩固、恢復健康。」

營養師分享祕訣 遠離肌少症

隨年紀增長、肌肉流失速度增加，想穩固身體肌肉量，程信翰指出，想要甩開肌少症風險，3大步驟：

一、量表自評及早揪疾病風險

二、攝取足夠的優質蛋白質與油脂熱量

三、養成每周運動習慣

研究也證實，每日補充約6克的MCT與優質蛋白質，有助提升肌握力，每日補充MCT的長者，肌力測試明顯提升達48%、在握力與行動力也提升約13%。面對市面多樣化的選擇，陳怡錞建議：「可以挑選知名品牌、口味多元、營養均衡富有優質蛋白質與MCT優質油脂的營養素，且注重天然的產品，符合長輩飲食習慣，願意持續使用，更能事半功倍。」病毒共存時刻日常超前部屬，避免肌少症危機、增加保護力。

（本文由「健康醫療網」提供 http://healthnews.com.tw/）