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3大肺部復健 改善新冠長期症狀

文／南投基督教醫院物理治療師洪宜琳
呼吸運動+圓唇吐氣。（圖：南投基督教醫院提供）
呼吸運動+圓唇吐氣。（圖：南投基督教醫院提供）

新型冠狀病毒在2020年初開始全球大流行，確診病例超過4億例，其中約80%為輕症，20%為重症患者，根據臨床觀察發現，患者痊癒後約10%出現新冠長期症狀，包括疲倦、呼吸急促、關節疼痛、注意力不集中、焦慮與抑鬱等情況。

最常見的新冠長期症狀為疲倦與呼吸急促，針對這些患者，可以透過以下三種肺部復健運動，改善呼吸肌的肌力和耐力，進而提升心肺功能，減緩時常疲倦的情形。

1.呼吸運動+圓唇吐氣

1.坐在有靠背的椅子上，一手放在胸前，一手放在腹部上，用鼻子吸氣感受肺部擴張(兩手臂往前推)，默數兩秒後，嘴巴嘟起，用圓唇的方式慢慢吐氣，默數四秒。

2.接著把手放在下肋骨的兩側，用一樣的呼吸方式，感受肋骨擴張(兩手臂往側邊推)，做5-10次，一天做3-5回合，練習時頸部肌群放鬆不要聳肩。

深呼吸運動。（圖：南投基督教醫院提供）
深呼吸運動。（圖：南投基督教醫院提供）

2.深呼吸運動

1.準備一條長毛巾，交叉繞在胸部下方，兩手各抓住毛巾兩端，先用圓唇吐氣的方式把氣吐到底，同時雙手拉緊毛巾，使得胸廓有被束緊的感覺。

2.接著鼻子吸氣，感受毛巾被往外推開，讓毛巾自然往回縮，注意不要聳肩，做5-10次休息。

胸廓運動。（圖：南投基督教醫院提供）
胸廓運動。（圖：南投基督教醫院提供）

3.胸廓運動

1.依照第一種呼吸運動，吸氣時，軀幹挺直，兩手往斜前方抬起至平行眼睛的高度，吐氣時，軀幹微彎，兩手往下放至身體前方。

2.可以從坐著開始練習，循序漸進至站立、踏步時練習，目的是增加胸腔擴張的程度。

運動叮嚀：

一周三至五次適當的做有氧運動及阻力訓練，搭配三種肺部復健運動，可以增加運動能力，提高生活品質，幫助患者早日回復日常生活與工作能力。

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