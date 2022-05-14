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確診怎吃？掌握「彩虹飲食」原則

廖靜清
對抗病毒，多攝取全穀類、根莖類、堅果、豆類、蔬菜水果等，有益腸道健康、增強免疫力。（ingimage）
對抗病毒，多攝取全穀類、根莖類、堅果、豆類、蔬菜水果等，有益腸道健康、增強免疫力。（ingimage）

增強免疫力是對抗新冠肺炎病毒最好的方式。營養師表示，新冠肺炎確診者首重營養照護，掌握均衡的「彩虹飲食」原則，搭配居家健身運動、多喝水和充足睡眠，可幫助恢復健康生活。確診飲食必須遵循五關鍵：足夠蛋白質、水分補給、豐富蔬果、定時定量以及適量補充營養品，讓身體恢復到正常狀態。

吃天然 讓益生菌長得更好

人體有70%的免疫細胞都在腸道，各類新鮮蔬果的膳食纖維稱為「益生素」，可以讓體內的益生菌長得更好。WaCare專家、營養師徐佳靖建議，多攝取全穀類、根莖類、堅果、豆類、蔬菜水果等，有益腸道健康、增強免疫力。另外，蔬菜、水果、豆類所含的植化素具抗氧化作用，蔬果種類依顏色大致區分為黃、綠、紅、白、紫五大類，能激發體內解毒酵素的活性，抵抗細菌及病毒感染。

除了飲食注意事項，該怎麼解決三餐呢？徐佳靖建議，多選購可室溫保存的食材，以備不時之需。採買物資優先選擇麥片、保久乳、根莖類蔬菜以及蘋果、芭樂、香蕉等保存期較長的食物。

食物的烹調方式和日常無異，徐佳靖強調，口味宜清淡，少油、少盬、少糖，避開油炸、高糖及甜食等易致發炎性的食物。不想下廚的話，選擇外送平台餐點仍要注意均衡飲食，點選主餐後，不妨再多一道燙青菜或蔬菜沙拉，促進腸道消化和正常代謝。

食欲差 三餐仍要定時定量

輕症染疫者的治療，徐佳靖表示，通常針對咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等不適症狀，給予緩解藥物，但提醒記得要多補充水分。這個時期，食欲可能會變差，但三餐仍要定時定量，可添加一些辛香料刺激嗅味覺。

確診者5飲食關鍵

足夠蛋白質：奶、蛋、魚、豆、肉類，預防肌肉量流失。

水分補給：每小時適量補充，每天至少2000cc。

豐富蔬果：每天攝取足量的新鮮蔬果，增強免疫力。

定時定量：幫助按時服藥，預防作息大亂。

適量補充營養品：適量補充維生素C，抗發炎與抗氧化。

新冠肺炎確診者首重營養照護，掌握均衡的「彩虹飲食」原則，搭配居家健身運動、多喝水...
新冠肺炎確診者首重營養照護，掌握均衡的「彩虹飲食」原則，搭配居家健身運動、多喝水和充足睡眠，可幫助恢復健康生活。（本報資料照片）

蔬菜 免疫力 蛋白質

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