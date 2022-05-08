染疫虛弱 中醫師：吃粥可調養元氣 助早日康復

中醫師陳勇利說，粥是一種能快速幫助病患恢復體力的食材。記者黃寅／攝影

染疫後，身體虛弱，甚至易腹瀉，中醫師說，傳統上吃粥可以調養身體，補元氣。藉由爐火將米粒中的澱粉糊化，把胺基酸、葡萄糖都釋放出來，分解成小分子，讓身體更好吸收，因此特別適合居隔在家、體力不足的人食用。

中醫師陳勇利說，清代黃雲鵠在其「粥譜」中說粥是：「一省費，二味全，三津潤，四利膈，五易消化。」其中「易消化」說明粥就是一種能快速幫助病患恢復體力的食材，因此在不同的病症下，可以不同的方式來煮粥。

一、發燒：如果微發燒而喉嚨不痛，可以香蔥粥：用適量瘦肉、薑絲、蛋、香蔥煮粥，熱熱的吃粥、流些汗，汗出、熱就稍退。如果發燒又有點喉嚨痛，可以先用桑葉15公克、菊花10公克、煮1.5公升的水、沸騰20分鐘，再拿這些水、來煮上述的香蔥粥。

二、咳嗽：肺臟在中醫的顏色屬白色，我們在煮稀飯的時候，上面有黏黏糊糊的白色米湯，對肺臟就是非常好的食材， 中醫有個很有名固肺的藥帖、叫「百合固金湯」，我們可以用百合、白果、杏仁各20公克來煮粥、加上一點點冰糖，就是一道很好固肺的粥品，也適合久咳不癒的病患。

三、腹瀉：治療新冠肺炎 的藥物用久，難免胃腸會過冷、有腹瀉之虞，四神粥適合調養這種腹瀉。煮四神粥，是以淮山、蓮子、芡實與茯苓各藥材等分量，也可用薏仁取代茯苓，加水煮成粥即可，不過勿直接用湯泡飯，以免增加腸胃負擔。

如果沒有米、也可以用四神湯。四神湯是乾隆下江南時因水土不服、上吐下瀉，用來治好乾隆的藥方，「四臣子」中藥藥材蓮子、淮山、芡實、茯苓，等量比例加上豬肚熬煮，有利濕、健脾胃、顧腎補肺、養心安神、增強免疫力 的功效。12歲以下的小朋友，若未打疫苗 ，染疫後胃口大減，也可以用四神粥補補胃氣。

四、元氣不佳：古代名醫李時珍曾說，粥是第一補人之物。他一生辛勞，為了編著「本草綱目」耗費了大量心血。他75歲去世，這在當時這已經是高壽了，從事如此繁重的工作，他還能健康盡天年，粥的養生、功不可沒。新冠肺炎往往耗損精力，想要補元氣、又不能太補，可用黑豆、紅棗、枸杞、百合各10公克和芡實、蓮子、山藥各20公克，搭配適量的香菇與花生煮成元氣粥，相當有益。

陳勇利說，從中醫養生觀點來看，脾胃是人體吸收營養、氣血生化的地方。所以只要脾胃健康、消化好，五臟六腑就能得到充分濡潤，粥是固脾養胃的好食材。