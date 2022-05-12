10分鐘毛巾操 緩解肩頸腰背痠痛

毛巾長80-100公分，雙手握住兩端伸展。（本報資料照片）

疫情 期間許多企業啟動分流居家上班，但是在家長時間久坐、盯著電腦辦公，身體也拉警報，民眾若出現肩頸痠痛、腰痠背痛等的症狀，不妨試試簡易的毛巾操，伸展緊繃的肌肉 。

台灣WaCare專家、運動教練陳怡汝說，毛巾操適合各種年齡族群，尤其幫助熟齡族增強肌力，遠離骨鬆威脅。

熱愛運動養生的台塑辦人王永慶，長壽祕笈就是每天練毛巾操。這項運動不受空間限制，運用超過肩膀長度的毛巾伸展脊椎、刺激末梢神經，正確的練習可以消除身體痠痛不適，包括五十肩、肩關節 沾黏等。

陳怡汝表示，毛巾操最大特色，就是「伸展」和「呼吸」，使用雙手抓著毛巾兩端取適當距離，緩慢且用力往前、往上、向後、向下，延伸至每一個部位，慢慢釋放壓力。

伸展拉扯 配合呼吸

陳怡汝指出，做毛巾操，應循序漸進從上半身、下半身到肩頸放鬆，過程盡量抬高手臂，讓動作延展到最大。有五十肩的患者，不要擔心疼痛而動作變小，愈不敢抬肩或伸長手臂，肌肉反而會愈僵硬。毛巾操可訓練不同部位的肌肉，對於上班族常見的電腦手或是家庭主婦頭痛的五十肩，都有不錯的改善效果。

毛巾操的原理，是利用雙手抓持毛巾拉扯，產生與自身肌肉的阻抗力量，藉由「反向伸展肌肉」舒緩痠痛部位，男女老少都適用。針對熟齡族的膝蓋關節退化、四肢無力，毛巾操亦能達到增強肌力、活化關節效果，天天操作拉一拉，每次做十分鐘左右，配合腹式呼吸運動更能發揮療效。

運用毛巾操，可以訓練手部拉和扯的伸展，盡量打開身體伸展到最大，慢慢上下來回運動，可依照伸展部位狀況自行調整動作次數。

氣血通暢 紓壓助眠

睡前做毛巾操，舒緩筋骨後，可幫助深層代謝、全身氣血通暢，睡得更好又紓壓。

毛巾操怎麼做？

1.準備一條長度超過肩膀的毛巾，80至100公分尤佳。

2.雙手握緊毛巾兩端，將毛巾拉直，向左、向右慢慢伸展，再從另一側繞回旋轉一圈。

3.毛巾一定要拉直，盡量打開身體伸展到最大。

4.配合呼吸放鬆側部肌肉，吸氣慢慢延伸雙手。

5.下肢無力的長輩，可先坐在椅子上練習；另將毛巾放在腳底，練習抬腿動作。