我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

10分鐘毛巾操 緩解肩頸腰背痠痛

廖靜清
毛巾長80-100公分，雙手握住兩端伸展。（本報資料照片）
毛巾長80-100公分，雙手握住兩端伸展。（本報資料照片）

疫情期間許多企業啟動分流居家上班，但是在家長時間久坐、盯著電腦辦公，身體也拉警報，民眾若出現肩頸痠痛、腰痠背痛等的症狀，不妨試試簡易的毛巾操，伸展緊繃的肌肉

台灣WaCare專家、運動教練陳怡汝說，毛巾操適合各種年齡族群，尤其幫助熟齡族增強肌力，遠離骨鬆威脅。

熱愛運動養生的台塑辦人王永慶，長壽祕笈就是每天練毛巾操。這項運動不受空間限制，運用超過肩膀長度的毛巾伸展脊椎、刺激末梢神經，正確的練習可以消除身體痠痛不適，包括五十肩、肩關節沾黏等。

陳怡汝表示，毛巾操最大特色，就是「伸展」和「呼吸」，使用雙手抓著毛巾兩端取適當距離，緩慢且用力往前、往上、向後、向下，延伸至每一個部位，慢慢釋放壓力。

伸展拉扯 配合呼吸

陳怡汝指出，做毛巾操，應循序漸進從上半身、下半身到肩頸放鬆，過程盡量抬高手臂，讓動作延展到最大。有五十肩的患者，不要擔心疼痛而動作變小，愈不敢抬肩或伸長手臂，肌肉反而會愈僵硬。毛巾操可訓練不同部位的肌肉，對於上班族常見的電腦手或是家庭主婦頭痛的五十肩，都有不錯的改善效果。

毛巾操的原理，是利用雙手抓持毛巾拉扯，產生與自身肌肉的阻抗力量，藉由「反向伸展肌肉」舒緩痠痛部位，男女老少都適用。針對熟齡族的膝蓋關節退化、四肢無力，毛巾操亦能達到增強肌力、活化關節效果，天天操作拉一拉，每次做十分鐘左右，配合腹式呼吸運動更能發揮療效。

運用毛巾操，可以訓練手部拉和扯的伸展，盡量打開身體伸展到最大，慢慢上下來回運動，可依照伸展部位狀況自行調整動作次數。

氣血通暢 紓壓助眠

睡前做毛巾操，舒緩筋骨後，可幫助深層代謝、全身氣血通暢，睡得更好又紓壓。

毛巾操怎麼做？

1.準備一條長度超過肩膀的毛巾，80至100公分尤佳。

2.雙手握緊毛巾兩端，將毛巾拉直，向左、向右慢慢伸展，再從另一側繞回旋轉一圈。

3.毛巾一定要拉直，盡量打開身體伸展到最大。

4.配合呼吸放鬆側部肌肉，吸氣慢慢延伸雙手。

5.下肢無力的長輩，可先坐在椅子上練習；另將毛巾放在腳底，練習抬腿動作。

肌肉 關節 疫情

上一則

確診Omicron靠「這方式」緩解疼痛 營養師：恐更嚴重

下一則

左肩疼痛吃藥針灸都沒用 醫師：肌腱長結石

延伸閱讀

中風？ 用3C姿勢不佳 導致眼角抽動

中風？ 用3C姿勢不佳 導致眼角抽動
我的經驗／做好3件事 減肥不再是難事

我的經驗／做好3件事 減肥不再是難事
40歲後肌少症風險大增 「2關鍵」防行動受阻

40歲後肌少症風險大增 「2關鍵」防行動受阻
體外震波治療 改善鈣化性肌腱炎

體外震波治療 改善鈣化性肌腱炎

熱門新聞

睡覺如果沒有一覺到天亮，中間醒來的話，身體發出警訊。圖／摘自Pexels

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

2022-05-04 14:42
（圖：健康醫療網提供）

眼睛出現這5症狀 小心「乾眼症」找上門

2022-05-09 01:00
張姓患者的地雷食物是豬血糕，能不吃就不吃。(記者簡慧珍／攝影)

這道台灣小吃竟是地雷食物 他每吃一定「上背痛」　

2022-05-05 00:23
圖片來源 ／健康醫療網

眼睛不適眼用製劑怎麼選？ 5大症狀一次看

2022-05-08 01:30
防疫茶配方很多，最近還有「官方配方」，民眾仍不宜自行照單全收。記者簡慧珍／攝影

喝哪一種防疫茶？中醫師：即使國家級配方也要看體質飲

2022-05-09 05:58
圖片來源 ／健康醫療網

近距離視力好重要 他重度白內障術後仍可滑手機、閱讀

2022-05-08 01:50

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼