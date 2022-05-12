運動傷害 傷後復原有3階段

很多運動選手的肩膀、手肘因長期使用而受到運動傷害。（Getty Images）

許多選手的肩膀、手肘因長期使用而受傷；再加上有時須頻繁跑跳，膝蓋、腳踝也相對容易受傷。為了讓運動選手能夠擁有最好的體態，復健科醫師分享運動傷害防護醫療。

急性期 控制不適症狀

台北醫學 大學新國民醫院復健科李育豪醫師表示，運動受傷後的前三天稱為「急性期」，在這個階段，為了抵抗因外傷入侵的病原體清除受損組織，準備組織修復，受傷的位置會出現明顯的急性發炎反應，促使局部血管擴張、白血球聚集以達到目的，其症狀表現就是明顯的紅、腫、熱、痛，使原本組織的功能大幅下降，不但影響到運動表現，甚至正常活動都可能有困難；在急性期時，控制不舒服的症狀，適當的給予患處保護、支持，以免二度受傷，也避免不正常的動作機制出現是首要目標。

增生期 採漸進式訓練

傷後第四天開始到第六周則是「增生期」，理想狀態下，此時傷口應該已經有初步癒合，病原體、受損的組織碎片已經被清除，新的組織開始逐漸增生，在症狀上，紅、腫、熱、痛的現象慢慢消退，功能也開始逐漸恢復。

值得注意的是，在比較沒這麼嚴重的運動傷害時，患者以為「不痛不腫了，應該已經好了」，而又開始回到原本的運動強度，結果反而造成二度受傷。在這個階段，新生的組織還是很脆弱，強度也遠不如原本健康的組織，應該採取漸進式訓練，並且矯正不正常的動作機制才是重點。

重塑期 給予適度刺激

傷後復原第三階段稱為「重塑期」，李育豪醫師進一步說明，從第六周之後開始，到長達兩年的期間，已經受損的組織初步修復完畢，仍然尚未完全成熟，就好像手拉坏一樣，需要最後一個階段的「精修」，讓組織順利回到傷前狀態。因此，雖然症狀幾乎已經消失，活動也近乎正常，但組織的重塑還是在默默的進行中。在重塑期時，應該持續、漸進的訓練肌力、肌耐力、爆發力、平衡能力，給予組織適度刺激、促進恢復，並在身體、心理都準備好的時候回到賽場。

關於運動傷害的定義，李育豪提到，跟運動有關的傷害，不管是比賽的時候造成的急性傷害，或是長期訓練反覆累積下來的慢性傷害，都是屬於運動傷害的一部分，而運動傷害的復健原則，都與組織受傷後的恢復機轉息息相關，若能了解組織復原的過程，知道自己的傷勢處於何種階段，除了更知道如何面對受傷之外，心理上也比較能避免因不確定感造成的恐慌。http://healthnews.com.tw/