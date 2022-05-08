我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

眼睛不適眼用製劑怎麼選？ 5大症狀一次看

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

眼睛不適時，市面上有不同劑型的人工淚液可供民眾選擇，包括：多次劑量眼藥水、單支裝眼藥水、凝膠、藥膏等，建議諮詢醫師與藥師後再選擇。台灣食藥署提醒，除了透過人工淚液來緩解不適之外，別忘了適當的休息，調整生活作息，才是保護眼睛的根本之道。

市售眼用產品 五大症狀緩解

為了讓眼睛疲勞症狀獲得舒緩，有些眼藥水會添加薄荷醇來達到清涼效果；還有為了避免眼藥水開封後造成污染，許多產品也會添加防腐劑如Benzalkonium chloride、Chlorobutanol等，長期使用反而會對眼睛造成傷害。

(1)乾：

針對眼睛乾澀的症狀，具補水功能的成分主要是氯化鉀、氯化鈉等離子平衡液；另外，具保水功能的成分如羧甲基纖維素（CMC）、軟骨素硫酸鈉（Chondroitin sulfate sodium）等增稠保濕劑，通常人工淚液中含有這些成分。

(2)疲：

針對眼睛疲憊，會添加一些營養成分促進新陳代謝，如維生素A、維生素B群、維生素E、牛磺酸等；另外，硫酸甲酯新斯狄明（Neostigmine Methylsulfate）可改善眼球肌肉的收縮力，減緩疲勞。

(3)紅：

針對眼紅症狀，血管收縮成分(如Naphazoline、Tetrahydrozoline)可改善眼睛充血的狀況，但有些成分不適合長期使用，以免造成眼睛反彈性充血，使症狀更加惡化。此外，若患有青光眼，使用前應先諮詢醫師或藥師。

(4)癢：

針對眼睛搔癢，抗組織胺成分如Chlorpheniramine、Diphenhydramine 可緩解過敏現象，舒緩症狀。

(5)刺：

針對眼睛發炎時，含甘草酸二鉀（Dipotassium glycyrrhizinate）、氨基己酸（ε-Aminocaproic Acid）等成分的產品可抗發炎，減少刺激。

眼藥水或眼藥膏 正確使用順序

當有需要同時使用兩種以上眼藥水或眼藥膏時，正確順序上要先使用清澈的劑型，間隔至少五分鐘後再使用較黏稠劑型，例如先點眼藥水再點眼藥膏。建議完整步驟如下：(1)使用前先洗淨雙手。(2)若有戴隱形眼鏡需先取出（少數產品除外）。(3)將頭後仰、眼睛朝上看，以手指拉開下眼皮。(4)將眼藥水/凝膠/藥膏點（擠）入眼白和眼瞼中間凹溝中，並留意瓶口勿碰觸到眼睛。(5)輕閉雙眼，並轉動眼球使藥品均勻分布。(6)若是點藥水或凝膠時，可按壓眼睛內側，避免藥水流進鼻淚管，使藥效減低。

【延伸閱讀】

眼睛乾澀又常流淚？　小心是乾眼症惹禍

洗眼液這個成分易感染、潰瘍　醫曝更天然洗眼方法

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53601

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

肌肉 過敏

上一則

大人嚼碎食物餵食 恐傳染「蛀牙菌」害孩子乳牙蛀光

下一則

近距離視力好重要 他重度白內障術後仍可滑手機、閱讀

延伸閱讀

輔助化療放療首選日本康複力

輔助化療放療首選日本康複力
氣泡水傷身？醫師教你夏天如何喝水

氣泡水傷身？醫師教你夏天如何喝水
醫藥短波／記憶藥丸、聰明丸真的有效？

醫藥短波／記憶藥丸、聰明丸真的有效？
成人退燒藥減半 給孩子服用中毒險送命

成人退燒藥減半 給孩子服用中毒險送命

熱門新聞

睡覺如果沒有一覺到天亮，中間醒來的話，身體發出警訊。圖／摘自Pexels

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

2022-05-04 14:42
（圖：健康醫療網提供）

胰臟癌如何早發現？「這項非侵入性檢查」最有助揪病灶

2022-05-03 01:30
張姓患者的地雷食物是豬血糕，能不吃就不吃。(記者簡慧珍／攝影)

這道台灣小吃竟是地雷食物 他每吃一定「上背痛」　

2022-05-05 00:23
（圖：健康醫療網提供）

吃隔夜麵休克截肢？醫：更有可能是這病 嚴重恐死亡

2022-05-03 00:30
許多人每天服用多種維他命保養身體，但有專家指這些維他命可能浪費時間與金錢。圖為藥房的多種保健產品。(Getty Image)

吃維他命強身？專家：恐效果不彰 從食物攝取更有效

2022-05-01 00:30
（圖：健康醫療網提供）

健忘又易怒？快吃「這些葉酸食物」補一補

2022-05-02 01:40

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男