眼睛不適眼用製劑怎麼選？ 5大症狀一次看

圖片來源 ／健康醫療網

眼睛不適時，市面上有不同劑型的人工淚液可供民眾選擇，包括：多次劑量眼藥水、單支裝眼藥水、凝膠、藥膏等，建議諮詢醫師與藥師後再選擇。台灣食藥署提醒，除了透過人工淚液來緩解不適之外，別忘了適當的休息，調整生活作息，才是保護眼睛的根本之道。

市售眼用產品 五大症狀緩解

為了讓眼睛疲勞症狀獲得舒緩，有些眼藥水會添加薄荷醇來達到清涼效果；還有為了避免眼藥水開封後造成污染，許多產品也會添加防腐劑如Benzalkonium chloride、Chlorobutanol等，長期使用反而會對眼睛造成傷害。

(1)乾：

針對眼睛乾澀的症狀，具補水功能的成分主要是氯化鉀、氯化鈉等離子平衡液；另外，具保水功能的成分如羧甲基纖維素（CMC）、軟骨素硫酸鈉（Chondroitin sulfate sodium）等增稠保濕劑，通常人工淚液中含有這些成分。

(2)疲：

針對眼睛疲憊，會添加一些營養成分促進新陳代謝，如維生素A、維生素B群、維生素E、牛磺酸等；另外，硫酸甲酯新斯狄明（Neostigmine Methylsulfate）可改善眼球肌肉 的收縮力，減緩疲勞。

(3)紅：

針對眼紅症狀，血管收縮成分(如Naphazoline、Tetrahydrozoline)可改善眼睛充血的狀況，但有些成分不適合長期使用，以免造成眼睛反彈性充血，使症狀更加惡化。此外，若患有青光眼，使用前應先諮詢醫師或藥師。

(4)癢：

針對眼睛搔癢，抗組織胺成分如Chlorpheniramine、Diphenhydramine 可緩解過敏 現象，舒緩症狀。

(5)刺：

針對眼睛發炎時，含甘草酸二鉀（Dipotassium glycyrrhizinate）、氨基己酸（ε-Aminocaproic Acid）等成分的產品可抗發炎，減少刺激。

眼藥水或眼藥膏 正確使用順序

當有需要同時使用兩種以上眼藥水或眼藥膏時，正確順序上要先使用清澈的劑型，間隔至少五分鐘後再使用較黏稠劑型，例如先點眼藥水再點眼藥膏。建議完整步驟如下：(1)使用前先洗淨雙手。(2)若有戴隱形眼鏡需先取出（少數產品除外）。(3)將頭後仰、眼睛朝上看，以手指拉開下眼皮。(4)將眼藥水/凝膠/藥膏點（擠）入眼白和眼瞼中間凹溝中，並留意瓶口勿碰觸到眼睛。(5)輕閉雙眼，並轉動眼球使藥品均勻分布。(6)若是點藥水或凝膠時，可按壓眼睛內側，避免藥水流進鼻淚管，使藥效減低。

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資料來源：健康醫療網

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