產後哺乳 可降低乳癌、卵巢癌發生

親餵母乳的媽媽何小姐分享，產後同樣遇到脹奶情況，感謝老公半夜也會起床幫忙冰敷，讓她餵母乳更順利。（記者許政榆／攝影）

母乳可降低寶寶腸胃道、呼吸道及中耳炎的感染，對嬰兒發育相當重要。根據統計，台灣有超過九成四的媽媽想哺餵母乳，但臨床醫師指出，母嬰同室在國人觀念常有迷思，包括坐月子不要讓媽媽太累，或者怕寶寶吃不飽逼媽媽吃補物，恐增加身心壓力，甚至加劇乳腺阻塞，對哺育的觀念需再教育 。

台灣國民健康署署長吳昭軍表示，世界衛生組織（WHO ）建議，寶寶出生至少餵母乳六個月，後續以副食品餵到兩歲，透過母乳哺育，讓寶寶得到更好營養、加強免疫。

台灣母乳哺育聯合學會前理事長暨母乳哺育認證計畫主持人許淳森醫師表示，母乳是嬰兒健康發育的重要物質，包括腦部發育、練習口腔咬合、語言發展等皆為重要步驟。母乳也有許多免疫活細胞，可預防嬰兒生病。餵母乳對寶寶好，對媽媽也有好處，包括子宮恢復較快、減少產後出血、體重身材恢復較快等。

許淳森指出，國際期刊《刺絡針》（Lancet）曾發表研究結果，顯示媽媽如果哺餵母乳累積12個月以上，可大幅降低乳癌、卵巢癌發生。要順利哺乳關鍵在產後一至兩周內調適，這時媽媽常遇到困境因而要求退奶，包括傷口疼痛、失眠 、產後憂鬱或低潮等，尚未做好準備而產生焦慮等。

台灣彰化基督教醫院護理部督導長李心慈指出，最常碰到產後迷思，包括「多吃奶水分泌才會多」、「寶寶哭是因為餓」、「怕寶寶吃不飽」等，都會讓媽媽身心壓力過大。她表示，奶水量分泌要多，必須把握產後黃金一至兩周，在出現生理性脹奶時，盡可能不分晝夜地疏通乳腺，包括母嬰同室哺餵或手擠，盡可能讓奶水疏通。

李心慈說，媽媽產後分泌的初乳通常量不多，護理師會用空針收集，增加媽媽自信心。後續奶水分泌量秉持「供需原理」，大腦腦下垂體會根據寶寶吸允量，來調節奶水分泌量，只要寶寶小便一天四至六次，代表食量正常，媽媽無需擔心寶寶沒吃飽，狂吃花生燉豬腳等補品，反增壓力。此外，寶寶哭並非代表餓，有可能是尿布濕、或衣服包太厚。