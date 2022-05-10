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頻用3C 攝取多樣蔬果 預防惡視力

鄭國樑
營養師提醒，攝取富含護眼營養素的食物可預防「惡視力」。（圖：台灣衛福部桃園醫院提供）
營養師提醒，攝取富含護眼營養素的食物可預防「惡視力」。（圖：台灣衛福部桃園醫院提供）

疫情期間減少外出，在家接觸螢幕的時間跟著拉長。營養師表示，不少人3C產品長時間不離手，長期下來可能會造成用眼過度或眼睛疲勞等狀況。

台灣衛福部桃園醫院營養師黃心怡說，保養眼睛可以從日常飲食挑選富含護眼營養素的食物，最常聽到的葉黃素、玉米黃素存在於眼睛的視網膜，有抵擋紫外線、藍光的作用，保護黃斑部避免受傷，飲食可以多攝取綠色蔬菜像菠菜、綠花椰，及橘黃色食物如玉米、南瓜。

常見的藍莓、櫻桃及葡萄有豐富的花青素，可以維護微血管彈性，促進視網膜血液循環，也是好的護眼營養素。

除此之外，具有抗氧化功能的維生素C包括芭樂、奇異果、柑橘，及維生素E（堅果種子類、植物性油脂）可以延緩眼睛老化，減少自由基傷害，降低白內障及黃斑部病變。另外，維生素A也是護眼營養素，主要參與視覺的感光作用，缺乏會造成夜盲症，眼睛也容易乾澀、疲勞，造成乾眼症，富含維生素A的食物有蛋黃、肝臟。

至於β-胡蘿蔔素在體內可以轉換成維生素A，是維生素A的前驅物，像紅橙色的胡蘿蔔、南瓜、彩色甜椒及深綠色類的菠菜、花椰菜、萵苣等都是不錯的來源。黃心怡建議日常飲食也要多攝取富含Omega-3脂肪酸的鮭魚、鯖魚、秋刀魚，因含有豐富的DHA，可以維持視網膜健康，緩解乾眼症及發炎情形。

黃心怡說，使用3C產品30分鐘休息10分鐘的習慣，也要定期視力檢查，避免惡視力找上門。

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