強化免疫力 3款「中藥防疫茶」大人小孩都能喝

嘉義縣部立朴子醫院中醫為強化民眾免疫力，特別設計「防疫安心茶」，提供飲食建議及預防配方給社區民眾。（圖：台灣天安堂中藥行藥師鄭權宏提供）

新冠肺炎全球大流行兩年多，至今仍未見結束，中醫設計3款「防疫 茶」，可強化免疫力 。

台灣嘉義縣部立朴子醫院中醫師說，防疫安心茶飲組成，以預防感染及增強自身為考量，進行組方設計，使用解表防風，配合清熱的金銀花、魚腥草，蒲公英；梳理三焦氣機，芳香化濁的藿香為佐藥；配合補益正氣的黃耆黨蔘，最後以炙甘草，枸杞，滋養調和全方。若有各項外感症狀可進一步調理加減。

防疫安心茶 預防呼吸道感染

防疫安心茶配方藥材：黃耆3錢、黨參3錢、防風2錢、枸杞2錢、炙甘草1錢、藿香2錢、金銀花3錢、魚腥草2錢、蒲公英2錢、薄荷1.5錢。取水蓋過藥材（1000cc），先開大火至煮沸後，轉小火續煮，約15分鐘後即可關小火，再放薄荷1.5錢（後下）後續煮5分鐘，蓋鍋蓋放涼，溫熱不燙口服用。可當茶飲早、晚各服用100~200cc。

朴子醫院「防疫安心茶」平時有效預防呼吸道感染，也可以食鹽水(漱口水、蜂膠)含嗽口，食用時令五色蔬果如紅蘿蔔、大蒜、洋蔥、苦瓜、菇類、深綠色蔬菜、綠茶，充足休息睡眠，保持戶外運動習慣，減少群聚，在公共場所勤洗手戴口罩，手部摸過物品要避免接觸口鼻。有呼吸困難等嚴重症狀則要到醫院就診。

另外，針對近期的Omicron 輕症特性，台灣新北市三峽恩主公醫院中醫部研發出適合大人及兒童飲用的「防冠平安飲」及「正冠飲」兩款中醫茶飲，期盼能扶正祛邪、展開防疫新生活。

兒童正冠飲 適合6至18歲

恩主公醫院中醫部長張晉賢說，為兒童調配的「正冠飲」，適用於6至18歲的孩童，是從玉屏風散改良而來，是一個補益方劑，作為益氣固表，易感風邪常用的藥方，正冠飲還添加了連翹、薄荷及紅棗，除了可清熱解毒、幫助調節免疫力外，也顧及到孩童口味。

適合兒童飲用的正冠飲，含有連翹、薄荷及紅棗，有清熱解毒功效。（圖：台灣恩主公醫院提供）

防冠平安飲 針對輕症防疫

調配給成人喝的防冠平安飲，是針對近期的Omicron輕症特性，特別挑選具有抗病毒性的中藥加以改良，額外添加薄荷、甘草與紅棗。張晉賢提醒，防冠平安飲和正冠飲兩款茶包皆以熱水沖泡，一周可以飲用兩次，一次一包。

張晉賢表示，中醫講求陰陽平衡，「正氣存內，邪不可干」，當人體的正氣充足，致病的邪氣就無從下手，因此有良好的免疫力，是預防染疫關鍵。

提高免疫力的方法分為「動、靜」兩種，動態是應保持良好運動習慣，可以做八段錦、太極拳、柔性體操等運動；靜態方式是有充足睡眠、規律飲食及中醫茶飲，都能調節身體的免疫力。